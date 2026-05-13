Sukob na autocesti kod Zagreba: Potukli se huligani Armade i Bad Blue Boysa uoči finala kupa!

Danas se od 18 sati gra finale Hrvatskog kupa u Rijeci, a navijači Dinama i Rijeke putuju prema Osijeku, no blizu naplatnih postaja Zagreb Istok iza Rugvice došlo je do sukoba huligana malo iza 13 sati. Navodno je iz vozila izašlo više desetaka ljudi i krenula je tučnjava i kaos. Nastala je i ogromna kolona na autocesti zbog nereda.

Kolona na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvora Otok Svibovski i naplatne postaje Zagreb Istok u smjeru Lipovca duga je više od dva kIlometra, rekli su iz HAK-a na službenim web stranicama.

Prema zadnjim informacijama, Armada se našla među navijačima Dinama na autocesti, u trenutku je nastao totalni kaos. Međutim, policija je bila spremna te je brzo izolirala sukobljene strane te su na kratko vrijeme zatvorili autocestu na putu prema Osijeku.

Policija je bila već od prije sprema na izgrede pa su tako na vrijeme spriječili veći navijački sukob spriječila brzom intervencijom u kojoj su morali upotrijebiti suzavac.