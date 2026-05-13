U BEČU

ANKETA Kako će grupa Lelek proći u finalu Eurovizije?

Foto: Alma Bengtsson/EBU
Davorka Ćuk
13.05.2026.
u 12:00

Njihov scenski nastup privukao je puno pozornosti, a priča o sicanju zaludila Europu pa je i video njihovog nastupa na službenom kanalu Eurovizije drugi po broju pregleda

Grupa Lelek sinoć je izborila prolazak u veliko finale Eurovizije koje je na rasporedu u subotu. Njihov nastup s pjesmom "Andromeda" oduševio je publiku te privukao puno pozornosti, a nakon polufinala skočili smo i na kladionicama. Hrvatska, koja je jučer bila na 15. pa na 14. mjestu, sada zauzima 13. poziciju. Osim toga, njihov scenski nastup privukao je puno pozornosti, a priča o sicanju zaludila Europu pa je i video njihovog nastupa na službenom kanalu Eurovizije drugi po broju pregleda.

Pred nama je još veliko finale u kojem ćemo se natjecati s: Grčkom, Finskom, Belgijom, Švedskom, Moldavijom, Izraelom, Srbijom, Litvom Poljskom, Austrijom, Engleskom, Italijom, Njemačkom i Francuskom te još 1 zemalja koje će svoje finale izboriti sutra. No, što mislite kakav će biti plasman grupe Lelek u finalu, otkrije nam u anketi:

Pjesma "Andromeda" nadahnuta je slobodom, žrtvom i otporom, a djevojke su inspiraciju pronašle u ženama s prostora Bosne i Hercegovine. Naslov koji zvuči gotovo nadnaravno zapravo otvara puno širu priču od same suvremene pjesme. "Andromeda" je prožeta emocijama i zamišljena kao posveta ženskoj izdržljivosti, zajedničkom pamćenju i identitetu koji se generacijama čuva i prenosi. Kako same članice Leleka ističu, polazište su im bile žene katoličke vjere iz Bosne i Hercegovine u razdoblju Osmanskog Carstva.

 – Tetovaže i pjesma govori o običaju sicanja (bocanje, križićanje; tradicionalni je običaj tetoviranja hrvatskih katolika u Bosni i Hercegovini te dijelovima Dalmacije, koji se intenzivirao tijekom osmanlijske vlasti radi zaštite djece i očuvanja vjerskog identiteta) gdje su se žene za vrijeme Osmanskog carstva tetoviranjem štitile od ropstva – objasnile su za Večernji list članice grupe ranije.

FOTO Grupa LELEK zasjala na Tirkiznom tepihu Eurosonga, pogledajte kako je bilo
Finale Lelek Eurovizija showbiz

MODERN-TALKING
MODERN-TALKING
12:30 13.05.2026.

Živjela katolička Bosna i Hercegovina!

IDujas
12:23 13.05.2026.

Konačno smo poslali nešto orginalno i naše! Konačno smo se otrgnuli od klišeja(plagiranja) popularnih a izraubanih pjesama i još potrošenijih koreografija.

