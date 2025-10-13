Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 1
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
Tenis

Tara ekspresno do prve pobjede u Brazilu

Šibenik: Šibenik open 2024, ITF W75, Tara Wurth - Selena Janicijevic
Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Autor
Damir Mrvec
13.10.2025.
u 23:13

Ivan Maraković i Iva Jerković igrat će na ovogodišnjem izdanju Tennis Europe Junior Mastersa do 16 godina koji se od 22. do 25. listopada igra u Monte Carlu.

Odličan početak Tare Würth na ovotjednom WTA 125 Challengeru u Rio de Janeiru, Zagrepčanka je u prvom kolu uvjerljivo nakon 65 minuta igre nadvisila 8. nositeljicu i 201. igračicu na WTA listi, Francuskinju Carole Monnet – 6:1, 6:1.

Tara je meč završila bez asa uz 75 posto pogođenog prvog servisa, a realizirala je šest od sedam break-lopti.

Ukupno 14 naših predstavnika došlo je do pobjede u skupini prvog dana Split Opena, Tennis Europe turnira 2. ranga uzrasta do 12 godina, uspješni su bili Jakov Ogrizek, Jure Domagoj Lukin, Lovre Karamatić, Lovre Mislav Marović, Noa Tokić, Vito Bede, Polina Car, Marija Milat, Lana Tvrdić, Lucija Gojčeta, Barbara Pipinić, Ana Baketić. Lota Žižek i Maris Džinkić. 


Ivan Maraković i Iva Jerković igrat će na ovogodišnjem izdanju Tennis Europe Junior Mastersa do 16 godina koji se od 22. do 25. listopada igra u Monte Carlu.

Maraković u društvo osam najboljih na Mastersu ulazi kao šestoplasirani, a njegov najbolji ovogodišnji rezultat je osvajanje TE turnira 2. ranga u češkom Jablonecu.

Jerković je kao osmoplasirana u svojoj konkurenciji dobila pozivnicu za nastup u Monte Carlu, a od njenih rezultata posebno se izdvajaju naslov na TE turniru 3. ranga u Doboju te finale na turniru 1. ranga u slovačkom Humenneu.

Ključne riječi
teniski turnir Rio de Jaineiro tara wurth tenis

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još