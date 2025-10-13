Tara ekspresno do prve pobjede u Brazilu

Odličan početak Tare Würth na ovotjednom WTA 125 Challengeru u Rio de Janeiru, Zagrepčanka je u prvom kolu uvjerljivo nakon 65 minuta igre nadvisila 8. nositeljicu i 201. igračicu na WTA listi, Francuskinju Carole Monnet – 6:1, 6:1.

Tara je meč završila bez asa uz 75 posto pogođenog prvog servisa, a realizirala je šest od sedam break-lopti.

Ukupno 14 naših predstavnika došlo je do pobjede u skupini prvog dana Split Opena, Tennis Europe turnira 2. ranga uzrasta do 12 godina, uspješni su bili Jakov Ogrizek, Jure Domagoj Lukin, Lovre Karamatić, Lovre Mislav Marović, Noa Tokić, Vito Bede, Polina Car, Marija Milat, Lana Tvrdić, Lucija Gojčeta, Barbara Pipinić, Ana Baketić. Lota Žižek i Maris Džinkić.



Ivan Maraković i Iva Jerković igrat će na ovogodišnjem izdanju Tennis Europe Junior Mastersa do 16 godina koji se od 22. do 25. listopada igra u Monte Carlu.

Maraković u društvo osam najboljih na Mastersu ulazi kao šestoplasirani, a njegov najbolji ovogodišnji rezultat je osvajanje TE turnira 2. ranga u češkom Jablonecu.

Jerković je kao osmoplasirana u svojoj konkurenciji dobila pozivnicu za nastup u Monte Carlu, a od njenih rezultata posebno se izdvajaju naslov na TE turniru 3. ranga u Doboju te finale na turniru 1. ranga u slovačkom Humenneu.