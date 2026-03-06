Naši Portali
NA ROĐENDANIMA

Svi se čude obitelji Đoković, njihovoj djeci strogo je zabranjeno nešto što svi obožavaju

Beograd: Novak Đoković Fondacija organizirala susret s poznatim govornikom dr. Gaborom Mateom
Foto: Antonio Ahel
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
06.03.2026.
u 18:59

‒ Svi smo u kosovskim samostanima i crkvama palili svijeće za žive i pokojne, za zdravlje i mir. Svijeća je simbol nesebične žrtve, ona gori da bi drugima dala svjetlost i sjaj. Ona je simbol života i prosvjetljenja, otklanjanja strahova i mračnih misli iz našeg uma i srca i predavanju svjetlosti Boga ‒ navela je Jelena i tako Stefana i Taru nadalje osudila na rođendane bez gašenja svjećica.

Jelena Đoković, supruga po mnogima najboljeg tenisača svih vremena Novaka Đokovića, rodila je dvoje djece. Đokovići imaju sina Stefana i kćer Taru. A ona često govori o tome kako ih odgajaju. Stefana i Taru odlučila je odgajati bez batina.

‒ Moja djeca su prva generacija djece u našoj obitelji koja nikada nije dobila batine. Ja sam ih dobivala od svojih roditelja, moja majka prije mene, otac, moji baka i djed, Novakovi također. Stefan i Tara su prva generacija i vjerujem da će to što ne odgovaramo na greške i pogrešno tumačenje emocija nasiljem zaista promijeniti svijet. Smatram da je to jedan veliki kvantni skok u mijenjanju povijesti i budućnosti ‒ istaknula je Jelena prilikom jednog gostovanja na panelu „Budućnost je sad“.

No, osim toga, otkrila je i jedno nesvakidašnje pravilo. Na rođendanima više ne smiju gasiti svjećice na torti što je iznenadilo mnoge.

‒ Svi smo u kosovskim samostanima i crkvama palili svijeće za žive i pokojne, za zdravlje i mir. Svijeća je simbol nesebične žrtve, ona gori da bi drugima dala svjetlost i sjaj. Ona je simbol života i prosvjetljenja, otklanjanja strahova i mračnih misli iz našeg uma i srca i predavanju svjetlosti Boga. Kako smo onda usvojili tradiciju slavljenja rođenja života tako što gasimo svijeću na torti dok zamišljamo želju?! Zapitala sam se i poželjela da makar u svom domu promijenim taj običaj ‒ navela je Jelena i tako Stefana i Taru nadalje osudila na rođendane bez gašenja svjećica.

A i Novak je svojedobno govorio o djeci i podigao puno prašine svojom izj avom.

- Želim se vratiti na Кosovo sa suprugom tamo krstiti djecu. Stefana od osam godina i Taru od pet godina. Znam da je to pitanje delikatno, da je sukob i dalje prisutan, iako više nije oružan, ali ima dosta tenzija. Ne želim ulaziti u politiku, ali za svakog Srbina Кosovo je u srcu, ono je centar naše kulture, našeg identiteta, naše tradicije i naše vjere - rekao je Đoković koji se u međuvremenu s obitelji iz Srbije preselio u Grčku.

tenis Novak Đoković Jelena Đoković

