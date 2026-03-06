Svi se čude obitelji Đoković, njihovoj djeci strogo je zabranjeno nešto što svi obožavaju

Jelena Đoković, supruga po mnogima najboljeg tenisača svih vremena Novaka Đokovića, rodila je dvoje djece. Đokovići imaju sina Stefana i kćer Taru. A ona često govori o tome kako ih odgajaju. Stefana i Taru odlučila je odgajati bez batina.

‒ Moja djeca su prva generacija djece u našoj obitelji koja nikada nije dobila batine. Ja sam ih dobivala od svojih roditelja, moja majka prije mene, otac, moji baka i djed, Novakovi također. Stefan i Tara su prva generacija i vjerujem da će to što ne odgovaramo na greške i pogrešno tumačenje emocija nasiljem zaista promijeniti svijet. Smatram da je to jedan veliki kvantni skok u mijenjanju povijesti i budućnosti ‒ istaknula je Jelena prilikom jednog gostovanja na panelu „Budućnost je sad“.

No, osim toga, otkrila je i jedno nesvakidašnje pravilo. Na rođendanima više ne smiju gasiti svjećice na torti što je iznenadilo mnoge.

‒ Svi smo u kosovskim samostanima i crkvama palili svijeće za žive i pokojne, za zdravlje i mir. Svijeća je simbol nesebične žrtve, ona gori da bi drugima dala svjetlost i sjaj. Ona je simbol života i prosvjetljenja, otklanjanja strahova i mračnih misli iz našeg uma i srca i predavanju svjetlosti Boga. Kako smo onda usvojili tradiciju slavljenja rođenja života tako što gasimo svijeću na torti dok zamišljamo želju?! Zapitala sam se i poželjela da makar u svom domu promijenim taj običaj ‒ navela je Jelena i tako Stefana i Taru nadalje osudila na rođendane bez gašenja svjećica.

A i Novak je svojedobno govorio o djeci i podigao puno prašine svojom izj avom.

- Želim se vratiti na Кosovo sa suprugom tamo krstiti djecu. Stefana od osam godina i Taru od pet godina. Znam da je to pitanje delikatno, da je sukob i dalje prisutan, iako više nije oružan, ali ima dosta tenzija. Ne želim ulaziti u politiku, ali za svakog Srbina Кosovo je u srcu, ono je centar naše kulture, našeg identiteta, naše tradicije i naše vjere - rekao je Đoković koji se u međuvremenu s obitelji iz Srbije preselio u Grčku.