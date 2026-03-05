Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 196
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TENIS

Hrvatska saznala protivnike u skupini Billie Jean King kupa

Varaždin: Treći dan Billie Jean King Cup playoffa
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
VL
Autor
Hina
05.03.2026.
u 17:42

U skupini B nalaze se ekipe Nizozemske, Turske, Mađarske i Gruzije, u skupini C su Rumunjska, Francuska, Latvija i Norveška, dok su u skupini D Njemačka, Danska, Portugal i Švedska

Hrvatska ženska teniska reprezentacija igrat će u skupini A Euro-afričke zone 1 Billie Jean King kupa protiv ekipa Slovačke, Srbije i Litve, odlučio je ždrijeb.

Mečevi su na rasporedu od 7. do 11. travnja u portugalskom Oeirasu, a tri najbolje ekipe od ukupno 16 sudionika osigurat će mjesto u studenome u doigravanju Billie Jean King Cupa.

Slavni Hrvat nakon teške bolesti napravio je veliki zaokret: Evo gdje danas živi i čime se bavi

U skupini B nalaze se ekipe Nizozemske, Turske, Mađarske i Gruzije, u skupini C su Rumunjska, Francuska, Latvija i Norveška, dok su u skupini D Njemačka, Danska, Portugal i Švedska.

Samo pobjednici skupina prolaze u polufinale, u kojem se sastaju najbolje ekipe iz skupina A i D, dok drugi meč igraju pobjednici skupina B i C. Pobjednici polufinala osiguravaju izravno mjesto u doigravanju Billie Jean King Cupa, dok se o posljednjem sudioniku odlučuje mečom za treće mjesto.

Drugoplasirane ekipe igraju za opstanak od petog do osmog mjesta, dok trećeplasirane i posljednjeplasirane momčadi igraju idu u doigravanje za opstanak. Četiri selekcije koje su poražene u doigravanju ispadaju u Euro-afričku skupinu 2.
Ključne riječi
Ždrijeb skupina Hrvatska ženska teniska reprezentacija Billie Jean King Cup

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!