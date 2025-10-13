Hrvatica koju smo obožavali bori se s posljedicama opake bolesti. Prošla je tri teške operacije

Poznata hrvatska sportska novinarka, TV voditeljica i urednica, Mila Horvat, posljednjih nekoliko godina živi daleko od javnosti i kamera. Javnost je upoznata s time da je Mila Horvat prošla nekoliko teških operacija zbog zdravstvenih problema, imala je tumor jednjaka i rak vrata maternice.

– Imala sam tri ozbiljne operacije godinu za godinom i još nekoliko manjih koje sam šutke odradila, a da za njih nisu znali ni moji najbliži. Nastojala sam barem njih poštedjeti – ispričala je 2023. godine za Story.

– Ne bih u detalje, to je sad iza mene. I previše se toga pisalo. Teški su to bili zahvati, teško razdoblje, poslijeoperativne komplikacije s posljedicama koje ostaju trajno i s kojima naučiš živjeti. Ne žalim se. Kad je najteže, najjača sam i vojnički sve odrađujem. Najranjivija sam kad je riječ o ljudima koje volim. Srećom, prevladali smo i ružno razdoblje mamine bolesti. Sve je sad dobro, samo neka tako ostane – rekla je Horvat.

Horvat ponekad odradi voditeljske uloge, a uglavnom objavljuje fotografije na društvenim mrežama.