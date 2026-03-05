Marčinko nakon velike borbe ispala s Indian Wellsa

Hrvatska tenisačica Petra Marčinko nije se uspjela plasirati u 2. kolo WTA 1000 turnira u Indian Wellsu, uspješnija od nje bila je njemačka veteranka Laura Siegemund sa 3-6, 6-3, 6-4 nakon dva sata i 47 minuta igre.

Bio je to dvoboj velikih oscilacija kod obje igračice, a na kraju je više prisebnosti imala 38-godišnja Njemica.

Nakon što Marčinko nije iskoristila tri "break-lopte" na početku dvoboja, izgubila je servis u petom gemu u prvom setu, ali se odlično oporavila te s četiri uzastopna gema dobila tu dionicu sa 6-3.

No, u drugom setu Marčinko je u svakom svom servis-gemu bila suočavana s "break-loptama" suparnice i dva je puta pokleknula. Usprkos tomu, bila je blizu okrenuti set u svoju korist jer je kod rezultata 3-3 imala dvije "break-lopte" za vodstvo od 4-3, ali tada nije najbolje reagirala.

Treći set krenuo je s prednosti Siegemund od 4-0, a njemica je imala i dvije "break-lopte" za 5-0 samo da bi se Marčinko vratila do 4-3 i kod tog rezultata imala 15-30 na servis Njemice. Nažalost, drugi "break" nije uspjela nadoknaditi ni tada, a niti kada je Siegemund servirala za pobjedu.