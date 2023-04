Talijanski klupski nogomet doživio renesansu, ove sezone su daleko najuspješniji

Nije tajna da dvije godine nakon reprezentativnog uspjeha, osvajanja Europskog prvenstva, i talijanski klupski nogomet doživljava svojevrsnu renesansu, a poseban dokaz za to su europska natjecanja u ovoj sezoni.

U jednom od dva polufinalna ogleda ovosezonske Lige prvaka se sastaju dva milanska diva, Inter našeg Marcela Brozovića te Milan našeg Ante Rebića. Bit će to prvi europski Derby della Madonina nakon čak 18 godina, i to na posljednjoj stepenici do finala.

Italija nije imala dva predstavnika u polufinalu Lige prvaka još od sezone 2002./2003. kad su pokorili europski nogomet s čak tri polufinalista (Juventus, Milan, Inter) te u potpunosti talijanskim finalom između Juvea i Milana.

Dugo naša susjedna zemlja nije imala ovakvu sezonu u Ligi prvaka; prvi put nakon šest godina (Juventus 2017.) će imati putnika u finale natjecanja, dok na pobjednika čekaju dugih 13 godina, još od one legendarne sezone 2009./2010. kad je Inter pod Joseom Mourinhom postao prvakom Europe..

No, nije talijanski nogomet stao ni na tome. Kad pogledamo sva europska klupska natjecanja ove sezone (Liga prvaka, Europska liga, Konferencijska liga), od ukupno 12 mjesta u tim polufinalima talijanski klubovi ih zauzimaju pet.

Uz već spomenute milanske velikane, u Europskoj ligi Juventus u jednom polufinalu nastupa protiv najuspješnijeg kluba u povijesti natjecanja, šestorostrukog osvajača Seville,dok lanjski osvajač Konferencijske lige, Roma, traži put do finala Europske lige protiv Bayera iz Leverkusena. U Konferencijskoj ligi će svoj put do finala preko švicarskog Basela tražiti Fiorentina.

Treba također naglasiti i da ovo nije onaj "dobri stari Catenaccio" stil nogometa, talijanski nogomet je možda čak i atraktivniji nego ikad, posebice za neutralne gledatelje. Samo kad pogledamo na ovaj tjedan, talijanski klubovi su nam pružili generalno najzabavnije europske utakmice. Da nabrojimo; luda 3:2 pobjeda Lecha nad Fiorentinom koja se ipak s dva pogotka u završnici izvukla i prošla s ukupnih 6:4 (?!), zatim 3:3 golijada Intera i Benfice na San Siru, pa drama u produžecima s 4:1 pobjedom Rome nad Feyenoordom, čak i 1:1 utakmica Napolija i Milana koja je još uz dva pogotka imala i dva neiskorištena kaznena udarca te pregršt prilika i uzbuđenja. Sve to u istom europskom tjednu.

Nakon talijanskih pet sudionika, prema broju preostalih klubova u europskim polufinalima još samo dvije zemlje imaju dva predstavnika, a to su Engleska (Manchester City u LP, West Ham u KL) te Španjolska (Real Madrid u LP, Sevilla u EL). Preostale zemlje imaju po jednog sudionika u europskim polufinalima, a to su Njemačka, Nizozemska i Švicarska.