RITMIČKA GIMNASTIKA

Talijanke su kraljica i princeza Aura Cupa, sjajna Tamara

Aura Cup Zagreb, međunarodno natjecanje u ritmičkoj gimnastici
Matija Habljak/PIXSELL
Autor
Damir Mrvec
20.10.2025.
u 23:45

Već tradicionalno, kraljicu i princezu okrunila je osnivačica ovog velikog natjecanja, naša proslavljena ritmičarka, a danas vrhunska trenerica Nika Crevatini

Talijanka Sofia Maffeis okrunjena je kraljicom 9. FIG Aura Cupa, dok je njezina sunarodnjakinja Ludovica Ajello juniorska princeza. Tamara Artić je uz brončani višebojski trofej osvojila čak četiri medalje u pojedinačnim finalima. Varaždinka je bila zlatna u vježbama s loptom i trakom te srebrna s čunjevima i obručem.

Kraljica Maffeis uz ukupnu pobjedu i krunu osvojila je zlato s obručem, dok je najbolja s čunjevima bila prošlogodišnja princeza Aura Cupa, Margherita Fucci. Talijanke su potpuno dominirale i u juniorskoj konkurenciji. Uz princezu Ajello, koja je bila zlatna i u vježbi s loptom, i preostala zlata otišla su u ovu zemlju. Enrica Marletta zlatna je s čunjevima, Flavia Cassano s obručem, a Margot Godioz Elodie s trakom.

Hrvatska ritmika u seniorskom FIG finalu uz Artić imala je još dvije predstavnice, članice GK Aura. Reprezentativka Gresa Ramadani bila je peta s čunjevima i šesta s obručem, a Lua Cizel peta s loptom i sedma s trakom. U juniorskoj konkurenciji Nea Senzen bila je peta s čunjevima, osma s trakom i deveta s obručem, a Nika Pfeifer osma s loptom. 
Tamara Artić

