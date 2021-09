Talijani oduševljeni: ‘S Jurićem se leti...’

Talijanska La Gazzetta ozbiljan je tekst posvetila našem treneru Ivanu Juriću nakon što je s Torinom svladao Sassuolo (1:0) u 4. kolu talijanskog prvenstva. Hrvatski trener već nekoliko sezona radi sjajan posao na vrlo visokoj razini, a La Gazzetta hvali Jurića u iznimno afirmativnom tekstu pod naslovom: “S Jurićem se leti...”

Podsjetimo, pobjedu Torinu sjajnim je pogotkom donio Marko Pjaca, a Talijani pišu:

“Nakon slabijeg starta u prvenstvo Jurić je jučer konačno vidio svoj Torino, momčad pred kojom je potencijalno vrlo zanimljivo prvenstvo. U odnosu na momčad koja je razbila Salernitanu, Jurić je promijenio pet igrača. Netko će reći da je to lutanje, ali Jurić ne želi nikoga čuvati ni štedjeti, nego koristi sve igrače jer ima dugu klupu. Netko će prije utakmice reći da je to lutanje sa sastavom, ali tko je gledao utakmicu, vidio je da to nije slučaj”, piše La Gazzetta i nastavlja:

“Od prve minute Torino je bio agresivan, pun energije, igrao je na čovjeka i domaćini nisu mogli do zraka. Ono što je prošlo do obrane Mandragora i Milinković su lako rješavali. Prema naprijed je Torino bio okomit i opasan i kad god je prešao na polovicu Sassuola, nešto dobro se dogodilo. Ključna figura u Jurićevoj “paklenoj naranči” je Josip Brekalo. Nije on nikakvo otkriće. To je igrač koji ima brzinu, čita igru, jak je jedan na jedan, a sve to radi baršunastim pokretima. Kad je izašao, hrvatsku štafetu preuzeo je Marko Pjaca, preporođeni dečko koji je na kraju riješio utakmicu.”

Također, o Brekalu i Pjaci La Gazzetta kaže:

“Ne znamo kako se kaže ‘spektakl’ na hrvatskom, ali njih dvojica sigurno znaju. To su dečki koji se znaju čitav život, koji su zajedno odrasli i koji igraju nogomet bez ikakvih ograničenja. Torino je s njima kao putujući rock’n’roll show. Jeste li vidjeli Josipa Brekala? Jednostavno ga je užitak gledati.”