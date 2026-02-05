Talijani oduševljeni Kulenovićem: Zabio Interu u debiju pa otkrio tko mu je veliki uzor

Inter je dočekao Torino u četvrtfinalu Talijanskog kupa, no utakmica se zbog priprema za otvaranje Zimskih olimpijskih igara nije igrala na San Siru, već na neutralnom terenu u Monzi. Favorizirani Inter na kraju je slavio s 2:1 i osigurao prolazak u polufinale, no priča večeri bio je hrvatski napadač Sandro Kulenović. Stigavši u Torino prije samo pet dana iz Dinama, u transferu vrijednom tri i pol milijuna eura, odmah je gurnut u vatru od prve minute i pokazao se kao veliko pojačanje za momčad trenera Marca Baronija, unatoč porazu.

Utakmica za Torino nije krenula dobro. Iako je Inter sporo ušao u susret, momčad Cristiana Chivua, koji je mijenjao Simonea Inzaghija, povela je u 35. minuti. Mladi debitant Issiaka Kamate sjajno je ubacio, a Ange-Yoan Bonny glavom je pogodio za vodstvo. Odmah na početku drugog poluvremena, u 47. minuti, Andy Diouf je nakon asistencije Marcusa Thurama povisio na 2:0 i činilo se da je priča za Torino gotova. Nade u povratak i plasman u prvo polufinale Kupa još od sezone 1993/94 brzo su blijedjele, no tada je na scenu stupio bivši napadač Dinama.

Igrala se 57. minuta kada je Marcus Holmgren Pedersen ubacio loptu s desne strane. Njegov centaršut je bio blokiran, no lopta se odbila idealno za Kulenovića, koji se sjajno snašao u gužvi i iz blizine glavom zakucao loptu u mrežu za 2:1. Bio je to njegov prvi pogodak u dresu Torina, i to u prvom nastupu od prve minute. Torino je do kraja pokušavao doći do izjednačenja, Matteo Prati je čak i zabio, no pogodak mu je poništen zbog zaleđa, pa je Inter ipak uspio sačuvati prednost i proći dalje. Pogodak pogledajte OVDJE.

Ipak, nakon utakmice najviše se pričalo o sjajnoj predstavi hrvatskog napadača. Gol je bio samo kruna izvedbe u kojoj je dominirao. Prema ocjeni SofaScorea, Kulenović je s ocjenom 8.0 bio daleko najbolji igrač na terenu. Osim pogotka, bio je impresivan u duelima, osvojivši ih devet od ukupno trinaest. U obrambenoj fazi uspio je oduzeti čak četiri lopte, a imao je i 23 točna dodavanja od 30 pokušaja, pokazavši da je puno više od klasičnog centarfora.

Nakon susreta, trener Torina Marco Baroni nije krio tugu zbog ispadanja, ali je bio izuzetno zadovoljan onime što je njegova momčad pokazala, posebno nova pojačanja. "Zadovoljan sam izvedbom. U drugom poluvremenu smo bili bolji, momčad je živa i ostala je u utakmici do kraja. Moramo uzeti u obzir da smo na terenu imali tri igrača koji su odradili tek nekoliko treninga s novim suigračima. Očito smo tužni zbog ispadanja, ali ova izvedba trebala bi nam omogućiti da radimo s još više uvjerenja", izjavio je Baroni za Sport Mediaset.

Nakon utakmice oglasio se i sam Sandro Kulenović, koji je istaknuo da mu je momčad ispred osobnog učinka. "Jako sam sretan i ponosan jer sam pomogao momčadi, ali razočaran sam rezultatom. Za mene je momčad važnija od pojedinca. Stigao sam prije pet dana i još moram naučiti taktičke detalje, ali napravit ću sve što trener traži od mene", rekao je Kulenović i za kraj otkrio tko mu je nogometni idol: "Uzor mi je Mario Mandžukić, odrastao sam gledajući ga".