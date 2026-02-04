Naši Portali
OPET ONI

Hrvatska saznala protivnika u utakmici za treće mjesto: Ova reprezentacija nam nije nepoznanica

Susret Francuske i Portugala u polufinalu Europskog prvenstva u futsalu
Marko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
04.02.2026.
u 22:20

Konačni rezultat postavio je Amine Gueddoura nesretnim autogolom u 34. minuti

Hrvatska futsal reprezentacija poražena je u polufinalu Europskog prvenstva od Španjolske s 2:1. Naši malonogometaši tako će u subotu od 16 sati igrati u utakmici za brončanu medalju, a sada su saznali i kako će im protivnik u tom sjusretu biti Francuska.

Francuzi su u drugom polufinalu koje se igralo od 20:30 poraženi od Portugala - reprezentacije koja brani naslove s prošla dva Europska prvenstva. Portugalci su bili bolji s 4:1 iako su Francuzi postigli prvi pogodak na utakmici. Već u petoj minuti zabio je Mamadou Siragassy Toure, a taj rezultat stajao je na semaforu sve do samog kraja prvog poluvremena.

Tada je uslijedio brzi odgovor Portugalaca koji su postigli dva pogotka u razmaku od samo jedne minute. Prvo je u 17. minuti izjednačio Diogo Santos, a drugi gol je djelo Tomasa Paca. S tim se rezultatom otišlo na odmor, a u 28. minuti Erick je povećao vodstvo Portugala. Konačni rezultat postavio je Amine Gueddoura nesretnim autogolom u 34. minuti. 

Hrvatska i Francuska već su igrale na ovom Euru, u prvoj utakmici grupne faze, a susret je završio remijem 2:2. Dva pogotka za Hrvatsku zabio je tada Duje Kustura (za 1:0 i 2:2), dok su strijelci za Francuze bili Toure i Ouassini Guirio.
Europsko prvenstvo Francuska hrvatska futsal reprezentacija

