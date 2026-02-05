Ovaj igrač jako je nedostajao Dinamu, sada se vraća: Dobio sam pretpoziv i isti dan se razočaravajuće ozlijedio

U samo jednom danu može se puno toga promijeniti u životu. Tako se 'potrefilo' Morisu Valinčić, na dan kad se njegovo ime našlo na pretpozivu za reprezentaciju, u susretu s Vukovarom puknula mu je metatarzalna kost i slijedila je tromjesečna stanka da bi se na teren vratio baš protiv Vukovara.
Kako se bilo vratiti na teren nakon utakmice, jeste li bili nervozni, je li bilo uzbuđenja ili straha?
