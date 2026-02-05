Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 12
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POVRATNIK

Ovaj igrač jako je nedostajao Dinamu, sada se vraća: Dobio sam pretpoziv i isti dan se razočaravajuće ozlijedio

storyeditor/2026-02-04/PXL_REU_231025_140659067.jpg
Autor
Robert Junaci
05.02.2026.
u 06:00

Ne bi sad o SP-u, idem dan po dan, radim kao da mi je svaki dan zadnji, želim biti sve bolji i nadam se da će moj rad biti prepoznat

U samo jednom danu može se puno toga promijeniti u životu. Tako se 'potrefilo' Morisu Valinčić, na dan kad se njegovo ime našlo na pretpozivu za reprezentaciju, u susretu s Vukovarom puknula mu je metatarzalna kost i slijedila je tromjesečna stanka da bi se na teren vratio baš protiv Vukovara.

Kako se bilo vratiti na teren nakon utakmice, jeste li bili nervozni, je li bilo uzbuđenja ili straha?

Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija ozljeda Moris Valinčić Dinamo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!