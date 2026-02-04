Naši Portali
JE LI MOGUĆE?

Messijev dječački klub uhvatio se nemogućeg zadatka: Žele legendu vratiti u Argentinu

Club Friendly - Atletico Nacional v Inter Miami
Foto: LUISA GONZALEZ/REUTERS
VL
Autor
Hina
04.02.2026.
u 21:00

"To je projekt koji nadilazi Newell's. Uključuje grad Rosario, pokrajinu i argentinski nogomet," kazao je potpredsjednik kluba Juan Manuel Medina za ESPN

Argentinski nogometni klub Newell's Old Boys pokušava vratiti Lionela Messija kući.

Izvršni direktor kluba potvrdio je da pokušava privući Messija kako bi se vratio u klub u kojem je počeo svoj nogometni put.

"To je projekt koji nadilazi Newell's. Uključuje grad Rosario, pokrajinu i argentinski nogomet," kazao je potpredsjednik kluba Juan Manuel Medina za ESPN.

Jedan od najboljih nogometaša svih vremena bio je član kluba iz Rosarija od 1995. do 2000. prije nego što je kao 13-godišnjak preselio u Barceloninu akademiju "La Masiju".

Tijekom karijere je bio član Barce i PSG-a, a od srpnja 2023. igra za Inter iz Miamija s kojim je nedavno produžio ugovor do kraja 2028. godine.
Ključne riječi
Transfer Newells Old Boys Lionel Messi

