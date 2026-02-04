Naši Portali
UŽAŠ

VIDEO Stravične scene u Turskoj: Nogometaša hitna pomoć odvezla u bolnicu nakon ovog sudara

Karlo Koret
04.02.2026.
u 20:57

Prvotno se činilo da je gore prošao Kutucu kojem su odmah u pomoć potrčali suigrači

Turski nogometni gigant Galatasaray pobijedio je Istanbulspor u trećem kolu turskog kupa s 3:1. Utakmica je praktički riješena u prvom poluvremenu budući da se u drugom dijelu rezultat nije mijenjao. Galatasaray je poveo golom Maura Icardija u šestoj minuti, a u 25. minuti Lucas Torreira je zabio za 2:0. Samo minutu kasnije, Mendy Mamadou je zabio za smanjenje vodstva domaćih. Konačan rezultat postavio je Ahmed Kutucu u 33. minuti.

Upravo je Kutucu jedan od razloga zašto se ovu utakmicu neće pamtiti samo po nogometu. Nakon samo deset sekundi igre u drugom poluvremenu, igrač Galatasaraya našao se u stravičnom sudaru s vratarem gostiju Isom Doganom nakon kojeg su obojica ostali ležati.

Evo kome je pripala čast nošenja hrvatske zastave na otvaranju ZOI

Prvotno se činilo da je gore prošao Kutucu kojem su odmah u pomoć potrčali suigrači. On se na kraju uspio podići i sam izaći iz igre, a Dogan je ostao ležati još neko vrijeme. Na kraju je s terena iznesen na nosilima, a kasnije je kolima hitne pomoći prebačen u obližnju bolnicu.

Sudar dvojice nogometaša možete pogledati OVDJE.
