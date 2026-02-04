VIDEO Stravične scene u Turskoj: Nogometaša hitna pomoć odvezla u bolnicu nakon ovog sudara

Turski nogometni gigant Galatasaray pobijedio je Istanbulspor u trećem kolu turskog kupa s 3:1. Utakmica je praktički riješena u prvom poluvremenu budući da se u drugom dijelu rezultat nije mijenjao. Galatasaray je poveo golom Maura Icardija u šestoj minuti, a u 25. minuti Lucas Torreira je zabio za 2:0. Samo minutu kasnije, Mendy Mamadou je zabio za smanjenje vodstva domaćih. Konačan rezultat postavio je Ahmed Kutucu u 33. minuti.

Upravo je Kutucu jedan od razloga zašto se ovu utakmicu neće pamtiti samo po nogometu. Nakon samo deset sekundi igre u drugom poluvremenu, igrač Galatasaraya našao se u stravičnom sudaru s vratarem gostiju Isom Doganom nakon kojeg su obojica ostali ležati.

Prvotno se činilo da je gore prošao Kutucu kojem su odmah u pomoć potrčali suigrači. On se na kraju uspio podići i sam izaći iz igre, a Dogan je ostao ležati još neko vrijeme. Na kraju je s terena iznesen na nosilima, a kasnije je kolima hitne pomoći prebačen u obližnju bolnicu.

