IZAŠAO U JAVNOST

Sportski direktor Osijeka potvrdio: Odbili smo ponudu Dinama za svojeg velikog talenta

Hajduk i Osijek sastali se u 5. kolu SuperSport HNL-a
Sime Zelic/PIXSELL
Autor
Edi Džindo
04.02.2026.
u 18:42

Cilj nam je postići cijenu koju je kao najtalentiraniji mladi igrač u svom godištu imao prije ozljede. Vratio se na teren prije negoli smo očekivali, a sad nam je želja neka ovu sezonu odigra u miru, rekao je Petrović za Glas Slavonije

Mladi napadač NK Osijeka, 19-godišnji Anton Matković je tijekom zimskog prijelaznog roka bio tema brojnih tržišnih razgovora, polemika, insajderskih informacija i novinskih članaka. 

Za polivalentnog ofenzivca koji može igrati na pozicijama centralnog napadača i krila su se ove zime zanimali brojni klubovi, a u prema izvještajima su se kao dva najviše zainteresirana kupca pokazali Dinamo te engleski drugoligaš Southampton.

Prema onome što smo doznali, i jedni i drugi su poslali ponude u visini od 1,5 milijuna eura. Međutim, takve ponude nisu bile ni približne onome što Osijek želi za svojeg velikog talenta. 

Proteklih dana su vijesti o ponudi Dinama i Osijekovom odbijanju iste bile bez nekog oblika službene javne potvrde, no sada je u javnost izašao sportski direktor NK Osijeka Alen Petrović, koji je u razgovoru za Glas Slavonije potvrdio da to nisu bile glasine.

- Istina je da smo dobili službenu ponudu Dinama za Antona Matkovića, koju smo odbili. Naš je plan zadržati ga do ljeta, a onda ćemo vidjeti kako će se kretati stvari na tržištu. Cilj nam je postići cijenu koju je Matković kao najtalentiraniji mladi igrač u svom godištu imao prije ozljede. Vratio se na teren prije negoli smo očekivali, a sad nam je želja neka ovu sezonu odigra u miru - rekao je Petrović.

Matkovićev put je usporila ozljeda križnih ligamenata zbog koje je nešto manje od godinu dana izbivao s travnjaka, na koje se vratio u studenom. Nekoliko mjeseci prije te ozljede, Osijek je za tada još 17-godišnjeg Matkovića odbijao i ponude u visini od pet do šest milijuna eura, a s obzirom na ovu izjavu Petrovića, Osijek ga neće pustiti za manje od te cifre.

