Jedan od najvećih u povijesti protiv Dinama je bio nemoćan! Samo je zapomagao i kukao...

Cristiano Ronaldo, jedan od najvećih nogometaša svih vremena, danas slavi 41. rođendan! Proslavit će ga u Riyadu, u krugu obitelji, u toplom utočištu u kojemu pronalazi utjehu razočaran pasivnošću svog Al Nassra u prijelaznom roku.

U svijetu profesionalnog nogometa, onome na najvišim razinama, aktivna su još samo četvorica globalno poznatih nogometaša starija od portugalskog superstara: Brazilac Thiago Silva (Porto) rođen 22. rujna 1984., Španjolac Santi Cazorla (Oviedo) rođen 13. prosinca 1984., Brazilac Dante (Nica) rođen 18. listopada 1983. godine, te neuništivi Paragvajac Roque Santa Cruz (Nacional Asuncion) rođen 16. kolovoza 1981. godine.

Jedan od bezbroj rekorda koje Ronaldo drži je broj nastupa u Ligi prvaka, ima ih 183 za Manchester United (59), Real Madrid (101) i Juventusa (23), u tom natjecanju postigao je rekordnih 140 pogodaka (drugoplasiran je Messi sa 129). U tih 183 nastupa jurišao je protiv 52 kluba, najviše pogodaka postigao je protiv Juventusa (10), a u strijelce se nije upisao protiv njih 14: Benfice, Lillea, Celtica, Napolija, Legije, Lokomotiva Moskve, Valencije, Sparte Prag, Rangersa, Aalborga, Fenerbahčea, Panathinaikosa, Stuttgarta i – Dinama.

Bila je to čuvena utakmica odigrana 14. rujna 2011. u Zagrebu, u kojoj je Dinamo pružio herojski otpor najvećem svjetskom klubu. Mourinhov Real Madrid slavio je s 1:0 pogotkom Di Marije, Ronaldo - tada 26-godišnjak - u njoj je igrao 90 minuta, a u džep ga je pospremio današnji trener Dinamovih juniora Jerko Leko. Te maksimirske večeri ponajbolji nogometaš svih vremena cijeli je susret s Dinamom proveo cvileći, zapomagajući, kukajući i šireći ruke od nemoći pokraj goropadnog Leke. Koji je dobio žuti karton u 39. minuti zbog starta na Ronaldu, ali kazao je kako nije bio opasnosti dobiti drugi žuti.

- Sudac mi je na poluvremenu rekao da mi neće dati drugi žuti za sitne prekršaje jer je vidio da Cristiano glumi. Da sam ga opalio tako kao što kaže, ne bi hodao. Izbio sam loptu, u redu, možda sam ga malo očešao, ali, da je to bilo ozbiljno, ne bi Cristiano mogao dalje igrati. Nismo išli na grubosti, više smo ga htjeli iznervirati jer ne igra dobro kad je nervozan – kazao je tada Jerko Leko, te dodao:

- Išao sam čvrsto na njega, ne ispuštajući ga iz vida, a imali smo to dobro isplanirano, ako me prođe, da ga dupliramo i da ga odmah dočekuje Vida. Tako Ronaldo u toj utakmici nije mogao doći do izražaja – nastavlja Leko.

U uzvratnoj utakmici Real Madrid – Dinamo 6:2 Cristiano nije ulazio igru, pa je tako Dinamo ostao pošteđen njegovih golova.

Inače, prvi sudar Leke i Ronalda dogodio se u prijateljskoj utakmici reprezentacija, još u studenom 2005. godine u Coimbri. Vatreni su tada u prijateljskoj utakmici bili poraženi s 0:2, a strijelci za Portugal bili su Petit i Pauleta.

– Cristiano je tada bio na vrhuncu moći i u toj utakmici djelovao je kroz sredinu, izravno se sudarajući s Nikom Kovačem i sa mnom. I bilo ga je doista teško obuzdati tako poletnoga, silovitoga. Sjećam se da je Niko Kovač u prvom poluvremenu dobio žuti karton, a u jednoj akciji Ronaldo mu je bio “prodao” sombero. To je toliko razgnjevilo Niku da je na poluvremenu u svlačionici skinuo zaštitu za zube i zagrmio: “Daj neka ga netko više ‘skine’! Ja imam žuti karton i ne mogu to napraviti...” Aludirao je Niko tu na mene, jer sam često ulazio u duele s Ronaldom, no tadašnji izbornik Kranjčar upozorio nas je: “Ne, dečki, ovo je prijateljska utakmica i moramo se ponašati gospodski” – ispričao nam je Jerko Leko.

Osim u spomenutoj utakmici protiv Dinama, Cristiano Ronaldo još je jednom nastupio u Hrvatskoj, protiv vatrenih u Ligi nacija: 17. studenog 2020. u Splitu bilo je 3:2 za Portugal. Ni u toj utakmici CR7 nije bio strijelac.