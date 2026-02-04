Petković oduševio potezom nakon utakmice: 'Ovo u Hrvatskoj ne bi mogao'

Nogometaši Kocaelispora, među kojima su i Hrvati Bruno Petković i Hrvoje Smolčić, poraženi su u ponedjeljak od Fenerbahčea u 20. kolu turskog prvenstva. Gosti iz Istanbula, trenutačno drugoplasirana momčad prvenstva, slavila je zahvaljujući golovima Marca Asensija u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena i Dorgelesa Nenea u 75. minuti.

Ipak, nakon utakmice puno se više pričalo o Petkovićevom potezu koji je oduševio turske medije. Fenerbahče je u gostima imao ogromnu podršku svojih navijača koji nisu prestajali navijati od prve do zadnje minute. Bivši napadač Dinama ostao je oduševljen atmosferom koju su napravili na tribinama pa im je nakon utakmice prišao i zapljeskao, a taj su trenutak uhvatile i kamere na stadionu.

- Zapljeskao sam im jer nikad u karijeri nisam vidio da gostujući navijači negdje naprave takvu atmosferu. Svaka im čast - rekao je nakon utakmice povremeni hrvatski reprezentativac.

Njegovim potezom ostao je zatečen i jedan novinar koji je izjavio: "To ne bi mogao napraviti u Hrvatskoj i pozdraviti, recimo, navijače Hajduka ili Rijeke".

Nakon 20 kola, Kocaelispor na devetom mjestu prvenstvene ljestvice sa šest pobjeda, isto toliko remija i osam poraza. U cijeloj sezoni zabili su samo 16 golova u prvenstva, a čak šest ih je postigao upravo Petković.