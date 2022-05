Tako se gubi prvenstvo... Evo kakav je učinak Hajduka dok Marko Livaja ne igra

Zastor se polako spušta nakon još jedne sezone Hrvatske nogometne lige. Glavni čin jedne zanimljive predstave odigrao se u nedjelju u Šibeniku, još je samo preostalo da igrači Dinama iziđu na bis, i to baš u svom Maksimiru, u utakmici s najvećim sportskim rivalom Hajdukom. Završit će tako jedna od najzanimljivijih sezona u kojoj smo gledali veliku borbu za naslov prvaka, a ciljnu vrpcu ponovno su presjekli igrači u plavom, 23. put u povijesti HNL-a. Je li liga bila zanimljiva zbog izjednačenosti ili zbog kvalitete, to ćemo tek vidjeti, europski ispiti naših momčadi za nekoliko će mjeseci dati odgovor i na to pitanje.

- Ova sezona bila je fenomenalna, a volio bih naglasiti i izuzetno kvalitetna. Znam da neki tvrde suprotno, ali ja baš želim naglasiti da je HNL kvalitetan, da imamo puno odličnih igrača, zanimljivih utakmica... Imamo afirmaciju mladih igrača, ali i afirmaciju dobrih trenera, sve ih je više koji jako dobro rade. A istaknuo bih i iskusnog Antu Čačića, kojeg se pomalo i podcjenjuje, a vjerujte mi da je riječ o odličnom stručnjaku. Znam ga još od 1993. godine, kad je vodio Dubravu, i zaista ima nogomet u malom prstu - rekao nam je analizirajući sezonu Ivan Gudelj, legendarni igrač Hajduka.

Malo bodova Dinama

Dinamo je osvojio naslov, iako je imao brojne oscilacije, mijenjao trenere, a na početku sezone ostao i bez važnih igrača kao što su Gvardiol, Majer, Gavranović, Jakić... Osjetilo se to i na rezultatu jer je Dinamo dosad osvojio 76 bodova (igra još jednu utakmicu), znatno manje nego prijašnjih sezona. Otkako liga ima 10 klubova, samo je jednom (2017./2018.) osvojio manje, 73 boda. Zanimljiv je podatak da je 2016./2017., kad je naslov prvaka osvojila Rijeka, osvojio čak 88 bodova.

Što je onda presudilo ove sezone, zbog čega je Dinamo osvojio naslov? Najvažnija stavka svakako je iskustvo. Svi oni koji su se bavili sportom svjesni su da je upravo to najbitnije u odlučujućim trenucima. Igrači Dinama naviknuti su na osvajanje trofeja, imaju pobjednički mentalitet i zasigurno se lakše nose s pritiskom. Arijan Ademi odigrao je na stotine važnih, "povijesnih" utakmica kakva je bila ova protiv Šibenika. Njemu je ovo bio 11. naslov prvaka, a usporedbe radi, kad zbrojimo sve naslove prvaka koje su u karijeri osvojili svi sadašnji igrači Hajduka, dolazimo do samo devet titula (Gergő Lovrencsics ih ima četiri). Čak ni najiskusniji igrači poput Nikole Kalinića ili Lovre Kalinića nikad nisu bili prvaci, Livaja samo jednom.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL 14.05.2022., stadion Poljud, Split - Utakmica 35. kola Hrvatski Telekom Prve lige izmedju Hajduka i Istre 1961. Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Dinamo je ove sezone igrao promjenljivo, treba biti realan i reći da nije briljirao. I to je bila velika prilika za Hajduk i Osijek, ali oni to nisu iskoristili. Plavi su zasluženo prvi, a presudio je taj mentalitet pobjednika i velik izbor igrača. U odlučujućim utakmicama plavi su pokazali da su najbolji, dok su drugi, pogotovo Osijek - i to već drugu sezonu zaredom, pucali pod takvim pritiskom. Hajduk je bio dobar, već dugo nije bio tako blizu plavima, ali treba takav biti i sljedeće sezone i, nadam se, osvojiti taj toliko čekani naslov. Što se pritiska tiče, slažem se da je Dinamu lakše jer ima puno iskusnih igrača koji su navikli pobjeđivati, ali s druge strane mislim da i Hajduk ima igrača u zrelim godinama koji bi, bez obzira na to što možda nemaju toliko trofeja, trebali lako izići na kraj s tim pritiskom. Pa postoji li nešto ljepše od toga da u ključnim utakmicama, pred takvom publikom kakvu ima Hajduk, igrate na očekivanoj razini - kaže Gudelj.

Mladi moraju igrati

Već spomenuta širina kadra također je jedan od detalja koji je presudio u korist plavih ove sezone. Dok se Hajduk uglavnom oslanjao na nekolicinu igrača, predvođenih sjajnim Markom Livajom, Dinamo je bio raznovrsniji, prijetio je s više strana. Livaja je odigrao sezonu za pamćenje, postigao dosad 27 golova, vukao koliko je mogao, ali nedostajala je prava pomoć sa strane. U redovima prvaka u strijelce su se ove sezone upisala čak 23 igrača, dok je kod splitske momčadi to učinilo njih 16. Još je izraženija razlika kad se izbace oni koji su samo jednom zatresli mrežu ove sezone: kod Dinama je 13 igrača zabilo dva ili više pogodaka, a kod Hajduka samo sedam! A koliko su Splićani ovisili o Livaji govori i to da su u utakmicama bez njegova učinka, kad nije zabio ili nije bio u kadru, izgubili čak 22 boda. U 17 takvih utakmica postigli su sedam pobjeda, osam puta igrali neodlučeno i dva su puta pobijeđeni.

- Ne volim se zapletati u statističke podatke. Za mene je najbitniji travnjak, na kojem igraju 11 protiv 11, pa neka pobijedi bolji. I kada tako gledate, sasvim je normalno da se jedan igrač izdvoji, da pokaže da je on taj. Međutim, jasno je i da ne može jedan igrač sam na svojim leđima izvući cijelu sezonu. Možda sam malo više očekivao od Kalinića, odličnog igrača za kojeg oduvijek tvrdim da je u karijeri mogao postići puno više jer je imao golem potencijal. On je zabio važan gol za pobjedu nad Dinamom, ali mislim da ukupno nije bio na onoj razini na kojoj smo ga navikli gledati.

Pitali smo Gudelja i za mlade nade Hajduka koje su, mišljenja smo, ove sezone stagnirale. Biuk je postigao samo jedan prvenstveni pogodak, Ljubičić dva.

- Znam na što ciljate, ali Hajduk ima kvalitetu u napadu, žestoka je konkurencija. Najveći problem za mladog igrača je neigranje, a za ljude koji vode klub pronalaženje balansa između velikog rezultata i forsiranja mladih igrača koji su ipak skloni oscilacijama. Jer osvajanje trofeja podiže cijenu cijeloj momčadi, a s druge strane mi živimo od proizvodnje. Mislim da će sljedeća sezona za Hajduk, ali i za te mlade igrače biti ključna - zaključio je Gudelj.

Još se igra jedno kolo, a potom slijedi kratak odmor. Vrlo je bitno za sve naše klubove za zadrže okosnicu momčadi, i ako mogu, da je i nadograde, pa da uživamo i u europskim uspjesima. A onda i u još jednoj barem ovako zanimljivoj sezoni.

