ŠTO JE OVO BILO?

VIDEO Pogledajte kako je Osijek poveo na Rujevici, ovakav gol se rijetko viđa

VL
Autor
vecernji.hr
12.04.2026.
u 16:11

Upalio je rani pritisak Osijeka u Rijeci

Na nevjerojatan način Osijek je poveo na gostovanju u Rijeci u susretu 29. kola HNL-a. Susret je bio tek počeo, igrala se četvrta minuta kada je lopta bila na polovici domaćih. U izgradnji napada Ante Majstorović vratio je, dok je bio pod pritiskom suparnika, loptu do vratara Martina Zlomislića.

Ovaj je potom proslijedio do Alfonsa Barca, kojeg je pritiskao Samuel Akere. Ofenzivac Osijeka odmah je pucao i prevario Zlomislića, a lopta se zakoprcala u mreži. Pritisak Osijeka na zadnju liniju Rijeke odmah je uspio, a gledatelji na Rujevici su vidjeli zaista rijetko bizaran pogodak. Pogledajte ga OVDJE.

Utakmica je u tijeku.
HNL Osijek Rijeka

