Preminuo Ivan Rimac, poduzetnik i otac Mate Rimca

Ivan Rimac, poduzetnik i otac Mate Rimca, preminuo je u 64. godini. "U ime obitelji Rimac možemo potvrditi da je naš voljeni suprug, otac i djed Ivan Rimac preminuo jučer u svom domu u Samoboru. Obitelj moli za privatnost u ovim teškim trenucima", poručili su iz obitelji za 24sata.

Rimac i njegova supruga Zdenka godinama su radili u Njemačkoj, a on se 2005. našao na Interpolovoj potjernici. Pritvoren je zbog neplaćanja poreza, a u pritvoru je ponovno završio 2011. zbog sumnji u malverzacije s općinskim zemljištem u Sibinju. Izdržavanje kazne bilo je odgođeno zbog zdravstvenih razloga.