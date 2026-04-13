Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 38
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
U 64. GODINI

Preminuo Ivan Rimac, poduzetnik i otac Mate Rimca

Davor Javorovic/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
13.04.2026.
u 07:59

"Obitelj moli za privatnost u ovim teškim trenucima", poručili su

Ivan Rimac, poduzetnik i otac Mate Rimca, preminuo je u 64. godini. "U ime obitelji Rimac možemo potvrditi da je naš voljeni suprug, otac i djed Ivan Rimac preminuo jučer u svom domu u Samoboru. Obitelj moli za privatnost u ovim teškim trenucima", poručili su iz obitelji za 24sata.

Rimac i njegova supruga Zdenka godinama su radili u Njemačkoj, a on se 2005. našao na Interpolovoj potjernici. Pritvoren je zbog neplaćanja poreza, a u pritvoru je ponovno završio 2011. zbog sumnji u malverzacije s općinskim zemljištem u Sibinju. Izdržavanje kazne bilo je odgođeno zbog zdravstvenih razloga.
Ključne riječi
Mate Rimac Ivan Rimac

Komentara 13

Pogledaj Sve
Igre_gladi
Igre_gladi
08:06 13.04.2026.

Ako je za javnost bitna vijest da je Ivan Rimac preminuo onda bi tu istu javnost trebalo upoznati s presudama kone su donesene protiv njega.

SP
spezzii
09:04 13.04.2026.

Vječna slava najsposobnijem Hrvatu u povijesti svijeta. Bez njega Hrvatska nikada ne bi imala ovako profitabilnu svjetski poznatu EV industriju. Na slobodi živio i slobodan završio život. Njegove metode bi trebalo podučavati u osnovnim i srednjim školama, djeca trebaju od od malena učiti kako biti sposoban i poduzetan.

Fejk Njuz
Fejk Njuz
09:10 13.04.2026.

PRAVOMOĆNO osuđen kriminalac

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!