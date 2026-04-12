SJEĆANJE NA OJDANIĆA

Torcida je za utakmicu s Goricom spremila nešto posebno

Prije 72 godine osnovana najstarija navija?ka skupina Torcida
Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
12.04.2026.
u 14:14

Hajduk danas na Poljudu igra protiv Gorice, a Torcida je objavila važnu poruku uoči utakmice. Navijači Hajduka obilježit će 10 godina od smrti Žana Ojdanića, istaknutog člana.

"Na utakmici s Goricom obilježit ćemo 10 godina od tragičnog odlaska jednog od naših najvećih, Žana Ojdanića. Povodom toga, organiziramo prodaju šalova prije same utakmice na ulazima Tribine Sjever. Šalovi će se prodavati isključivo na ulazima K, L i M, a cijena šala bit će 10€. Apeliramo na sve koji kupe šal da s istim stanu na sjeveroistok (zeleno područje označeno na slici). Na tom području tribine će se na početku utakmice izvesti koreografija za koju su šalovi nužni kako bi izvedba bila uspješna", napisali su iz Torcide te dodali:

"Za koreografiju će se koristiti isključivo šalovi koji će se prodavati te nikakvi drugi ne dolaze u obzir. Ovo je prilika da i ubuduće na tribini sjever prevladaju službeni šalovi grupe i Hajduka, a ne sela, kvartova, ekipa i ‘pazarski’. Samim time ćemo dignuti šalijade na veću razinu."
