UŽIVO Orban priznao poraz, zvao je Petera Magyara
Gotovo je za Orbana, Magyar na pragu senzacije: Tisa osvaja i dvotrećinsku većinu
VIDEO Pogledajte euforiju na ulicama kad su pročitani prvi rezultat
Hajdukov dojam mogao je biti i bolji, krivac je samo jedan čovjek. A Garciju je snašla i loša vijest...

Split: Hajduk i Gorica sastali se 29. kolu SuperSport HNL-a
Ivo Cagalj/PIXSELL
Željko Janković
12.04.2026.
u 20:44

Gorica je u prvom poluvremenu uputila svega jedan udarac u okvir Hajdukovih vrata, odigrala puno bolje drugo poluvrijeme, no znali su u Splitu da je Mario Carević svom bivšem klubu u stanju zakomplicirati život. Opet je odlučio Marko Livaja...

Nogometaši Hajduka ostvarili su četvrtu prvenstvenu pobjedu u nizu. Na Poljudu je u 29. kolu Supersport HNL-a pala Gorica (1:0) i Hajduk je zasluženo slavio. Čovjek odluke bio je Marko Livaja koji je poentirao u ranoj fazi utakmice. Podsjetimo, poslije poraza od Dinama, Hajduk je redom pobjeđivao Lokomotivu u Splitu (2:1), Vukovar 1991 u Osijeku (6:0) i Istru 1961 u Puli (3:1).

Gorica je u prvom poluvremenu uputila svega jedan udarac u okvir Hajdukovih vrata, no znali su u Splitu da je Mario Carević svom bivšem klubu u stanju zakomplicirati život. Uostalom, kao trener Carević je već pobjeđivao i Hajduk (dvaput) i Dinamo (dvaput) i Rijeku (jednom). 

Hajduk je poveo već nakon četiri minute. Michele Šego je odigrao u sredinu gdje je Filipović nije iskontrolirao loptu na koju je natrčao Marko Livaja, pobjegao obrani i preciznim udarcem pogodio za vodstvo Splićana. Loša vijest za Gonzala Garciju ozljeda je Michelea Šege, napadača koji je ove sezone jako važan u Hajdukovoj kompoziciji igre.   Šego je zamijenjen u 58. minuti, a na njegovu je poziciju ušao Ante Rebić. 

I u tom je drugom poluvremenu Gorica odigrala puno bolje, momčad Marija Carevića uspostavila je balans, no nije imala rješenje u zadnjoj trećini kojim bi eventualno ugrozila gol splitske momčadi. A kada je Hajduk u završnici dodao gas, Goricu je s nekoliko sjajnih intervencija spasio Davor Matijaš. Vratar Gorice zapravo je ključni 'krivac' zbog kojeg Hajdukov dojam nije upečatljiviji.

A u tom je razdoblju Gorica imala svoju najbolju šansu. U 88. je minuti Žan Trontelj iz blizine umalo poentirao glavom, no sjajnom se intervencijom istaknuo Toni Silić. Hajdukov vratar u zadnje vrijeme gotovo svaku utakmicu 'skine' poneki zicer.  Tako je bilo i ovaj put, a Silić je u ovom trenutku jedna od najstabilnijih karika momčadi Gonzala Garcije. 

U prethodna tri međusobna ogleda u aktualnoj sezoni Hajduk je slavio dva puta, dok je Gorica upisala jednu pobjedu. U kolovozu su Bijeli slavili na Poljudu (2:0), u listopadu je uslijedila nova pobjeda na Poljudu (3:1), dok je Gorica pobijedila u siječnju u Velikoj Gorici (1:0). 
TO
TomoVinkovićbeatsIMT
21:14 12.04.2026.

Carević je super postavio igru. Momčad koja je Dinamu zabila tri komada je napravila jednu jedinu šansu protiv Hajduka. Bit će da je Hajduk toliko jača momčad od Dinama.

