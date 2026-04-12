TAKO SE TO RADI

VIDEO U Hrvatskoj pao gol iz kornera! E ovo je bio pravi bombončić...

VL
12.04.2026.
u 18:20

U dvoboju Varaždina i Slaven Belupa viđen je jedan od najljepših pogodaka sezone. Ljuban Crepulja postigao je gol izravno iz kornera, no svemu su prethodili žestoki prosvjedi domaćina i provjera VAR-a

Iako su mnogi ljubitelji domaćeg nogometa s nestrpljenjem iščekivali utakmicu između Rijeke i Osijeka na Rujevici, prava drama odvijala se u "baroknom gradu". U napetom "Derbiju sjevera" između Varaždina i Slaven Belupa ulozi su bili ogromni - treće mjesto na ljestvici koje potencijalno vodi u Europu. Utakmica je od prve minute ponudila žestok ritam, a gledatelji su doista imali što vidjeti, uključujući i trenutak nogometne čarolije koji se rijetko viđa na hrvatskim, ali i svjetskim travnjacima.

Domaćini su krenuli furiozno i svoju su bolju igru okrunili već u 12. minuti. Nakon prekršaja na desnoj strani, Ivan Canjuga je izveo slobodan udarac i precizno nabacio, a najviši u skoku bio je Iuri Tavares koji je glavom matirao gostujućeg vratara za vodstvo 1:0. Slavlje domaćih nakratko je prekinula VAR provjera zbog mogućeg zaleđa, no nakon nekoliko napetih trenutaka sudac Patrik Pavlešić pokazao je na centar i potvrdio vodstvo Varaždina. Činilo se da će domaća momčad mirno kontrolirati susret, no gosti iz Koprivnice imali su drugačije planove.

Trenutak koji je obilježio cijelo kolo dogodio se u 39. minuti. Slaven Belupo dobio je udarac iz kuta s desne strane, a loptu je namjestio iskusni veznjak Ljuban Crepulja. Ljevicom je poslao oštru, felšanu loptu koja je preletjela sve igrače i bez ičijeg dodira završila u mreži iza leđa iznenađenog vratara Olivera Zelenike. Bio je to pogodak u maniri legendarnog Blaža "Bake" Sliškovića, potez koji je podigao na noge sve prisutne i potvrdio da se u HNL-u mogu vidjeti uistinu spektakularni golovi. Gol pogledajte OVDJE.

Ipak, Crepuljina majstorija izazvala je burne prosvjede domaćih igrača i klupe. Vratar Zelenika i njegovi suigrači smatrali su da je napadač Slavena, Ante Dabra, stajao ispred njega u petercu te ga ometao i onemogućio mu intervenciju. Sudac Pavlešić ponovno je morao konzultirati VAR sobu. Nakon detaljne provjere snimke, procijenjeno je da nije bilo prekršaja nad vratarom te je pogodak priznat za izjednačenje na 1:1, što je dodatno podiglo tenzije u ionako uzavrelom sjevernjačkom derbiju. Iako je Varaždin na kraju slavio pobjedom 2:1 zahvaljujući pogotku Ivana Mamuta iz jedanaesterca u drugom poluvremenu, utakmica će ostati upamćena po rijetko viđenom eurogolu iz kornera.
Slaven Belupo Varaždin HNL

