UŽIVO OD 18.30 Livaja kreće od prve minute protiv Gorice, stigli su sastavi za utakmicu

HAJDUK: Silić - Sigur, Šarlija, Marešić, Hrgović - Pajaziti, Krovinović - Brajković, Pukštas, Šego - Livaja
GORICA: Matijaš - Trontelj, Perić, Filipović, Leš, Bogojević - Pavičić, Kavelj - Pršir, Epailly, Sule
Glavni sudac utakmice je Ivan Vukančić iz Benkovca, pomagat će mu Kristijan Novosel iz Valpova i Luka Kurtović iz Osijeka, a četvrti sudac je Antonio Melnjak iz Rijeke. VAR sudac je Ivan Bebek iz Rijeke, a asistent VAR suca Luka Pajić iz Rijeke.
Bijeli se uoči ovog susreta nalaze na drugom mjestu prvenstvene tablice s 56 osvojenih bodova, 10 manje od vodećeg Dinama. Gorica je osma s 32 boda.
Hajduk danas s početkom u 18.30 sati igra protiv Gorice na Poljudu u okviru 29. kola HNL-a.
Još nema komentara
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Želite prijaviti greške?
Ne propustite
Ovo je i dalje središnja točka spoticanja u pregovorima, cure informacije o 'pretjeranim zahtjevima', ogorčeni istup pape Lava: 'Prestanite!'
'Daj mi 30.000 eura ili...': Ovo su detalji ogromne afere koja potresa Hrvatsku
Za Eden i Cruza hrvatski obožavatelji su plaćali mise, pogledajte kako sada izgledaju likovi iz kultne Santa Barbare
Svaki sindikalni lider koji zaziva demonstracije 18. travnja zaslužuje Nobela
Naši glavni klijenti danas su milijarderi za koje nitko nije čuo, spremni su u jednom šopingu potrošiti pola milijuna eura
SAD je pod Trumpovim vodstvom postao predatorski hegemon
Čovjek nikada nije otišao tako daleko u svemir kao sada
Još iz kategorije
VIDEO Pogledajte kako je Osijek poveo na Rujevici, ovakav gol se rijetko viđa
Upalio je rani pritisak Osijeka u Rijeci
Torcida je za utakmicu s Goricom spremila nešto posebno
"Na utakmici s Goricom obilježit ćemo 10 godina od tragičnog odlaska jednog od naših najvećih, Žana Ojdanića. Povodom toga, organiziramo prodaju šalova prije same utakmice na ulazima Tribine Sjever. Šalovi će se prodavati isključivo na ulazima K, L i M, a cijena šala bit će 10€. "
Mario Kovačević: Utakmica protiv Vukovara bila nam je najlošija u sezoni, sada se želimo iskupiti
"Želimo se iskupiti navijačima i pokazati da je to bio samo loš dan. Cilj nam je dvostruka kruna, ali dok god prvenstvo nije matematički osigurano, nećemo stati", rekao je Kovačević.
Utakmice HNL-a danas prenose čak četiri programa: Evo gdje gledati Hajduk i Rijeku
Utakmicu Hajduka možete pratiti na MaxSportu 1 kao i na Hajduk Digital TV-u.
Lokomotiva protiv Istre prekinula niz od pet utakmica bez pobjede
Lokomotiva je prekinula niz od pet utakmica bez prvenstvene pobjede i s 34 boda je došla na sedmo mjesto, odmah iz Slaven Belupa i Istre 1961 koji imaju dva boda više, a Koprivničani uz utakmicu manje.
VIDEO Najbizarniji pogodak u hrvatskom nogometu: Igrač krenuo s centra i zabio autogol
Nakon kraće rasprave na terenu, momčadi su postigle dogovor da Dubrava vrati prednost Cibaliji. U sljedećem napadu Matić je krenuo prema vlastitim vratima i postigao autogol, dok se vratar Dubrave Josip Cundeković nije uključio u obranu. Time je Cibalia ponovno povela 2-1, što je ujedno bio i rezultat na poluvremenu.
Bivši kapetan Hajduka za VL: Garcia mora ostati! Livaja? Neke stvari nisu za javnost...
Moglo ga se, ne daj Bože, smijeniti nakon utakmica s Dinamom i Rijekom. Drago mi je da je klub uz njega, a to je najveća zasluga predsjednika Ivana Bilića - rekao je Mario Maloča u intervjuu za naš list
Procurila imena Dinamovih pojačanja za ljeto. Boban kreće u ofenzivu, stiže i mladi vatreni?
Iako je borba za dvostruku krunu još u punom jeku, u Maksimiru se već naveliko kuje strategija za ljetni prijelazni rok i napad na Ligu prvaka. Na radaru su se, prema medijskim napisima, našla dva mlada i iznimno potentna igrača
Ovaj Dinamo nema veze s onim iz prošle sezone, evo koje velike promjene su se dogodile ove godine
Bilo je dosta sumnji s obzirom na tako velike promjene, kako prema treneru Kovačeviću koji nikad nije vodio tako veliki klub tako i prema znatno izmijenjenom igračkom kadru. Očito je Boban znao što radi, i sam nam je rekao da zna kako će biti utakmica u kojima će patiti, da ne može sve odmah sjesti na pravo mjesto, očekivao je oscilacije