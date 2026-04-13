FOTO Tuga na licu čovjeka koji nakon 16 godina odlazi s vlasti: Orbán izgledao kao da će zaplakati

"Zahvaljujem na ogromnom trudu. Nikad nismo radili toliko i nikad nas nije bilo toliko u jednoj izbornoj kampanji. To se i vidi - uspjeli smo okupiti 2,5 milijuna birača. Što ovaj večerašnji izborni rezultat znači za sudbinu naše domovine i nacije, i koje je njegovo dublje ili više značenje, to sada ne znamo. To će vrijeme pokazati. No bez obzira na to kako se stvari razvijale, mi ćemo i iz oporbe služiti našoj domovini", kazao je Orbán.
"Više od 30 godina smo zajedno ovdje. Proživjeli smo i teške i lake, lijepe i tužne godine, ali jedno svi ovdje u ovoj dvorani, a i u cijeloj zemlji mogu znati: mi se ne predajemo. Nikada, ali nikada", rekao je predsjednik Fidesza.
Prema njegovim riječima, kako prenosi Telex.hu, predstojeći dani bit će posvećeni zacjeljivanju rana, ali potom će se posao nastaviti. Orbán je na kraju poželio svima puno snage i dobro zdravlje, a njegov cijeli govor nije trajao ni tri i pol minute.