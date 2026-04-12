Varaždin pred svojim navijačima pobijedio Slaven Belupo i dostigao Rijeku u borbi za 3. mjesto

Varaždin: NK Varaždin i NK Slaven Belupo sastali se u 29. kolu Prve HNL
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Stipe Karadžole/Hina
12.04.2026.
u 18:07

Nogometaši Varaždina ostvarili su pobjedu u 29. kolu HNL-a, pred svojim su navijačima s 2-1 (1-1) bili bolji od Slaven Belupa

S obzirom da je Rijeka u nedjelju izgubila domaći susret od Osijeka tako se na ljestvici Varaždin bodovno izjednačio s aktualnim prvakom Rijekom koja je treća. Slaven Belupo je ostao na petom mjestu.

Varaždin je poveo golom Iurija Tavaresa u 12. minuti, dok je izjednačio Ljuban  Crepulja pogodivši direktno iz kornera u 39. minuti. Gol odluke dao je Ivan Mamut u 77. minuti kada je pogodio s bijele točke.

Prilično brzo je Varaždin stekao pogodak prednosti, u 12. minuti je Canjuga izveo slobodan udarac i ubacio loptu u gostujući šesnaesterac, a najviši je u skoku bio Tavares te je glavom pogodio za 1-0.

Devet minuta kasnije imao je Tavares novi pokušaj glavom koji nije zaključen i novim pogotkom, dok je u 22. minuti prvu šansu stvorio Slaven Belupo. Pucao je Dabro, donedavni igrač baš Varaždina, ali je taj pokušaj lako zaustavio domaći golman Zelenika.

Sve do kraja prvog dijela igralo se otvoreno i prilično ravnopravno, s tim da su nešto opasniji bili gosti iz Koprivnice. U 26. minuti opet je pokušao Dabro pa u istoj akciji i Ćubelić, ali do promjene rezultata nije došlo.

Imao je kasnije šansu i Krušelj za goste koji su izjednačili u 39. minuti. Strijelac je bio Crepulja i to direktno iz kornera. Tražili su pritom domaći igrači prekršaj na vrataru Zeleniki, ali takvi se zahtjevi nisu priznali i na odmor se otišlo uz 1-1.

Duže vrijeme je trajalo vrlo mirno drugo poluvrijeme pa se prvo veće uzbuđenje dogodilo tek u 68. minuti. Dobra je bila situacija u kojoj se našao Mamut, ali njegova reakcija je bila vrlo loša. Daleko bolju priliku za pogodak Mamut je dobio u 77. minuti. Dosuđen je jedanaesterac za domaćina, a napadač Varaždina bio je miran i precizan za 2-1 i povratak domaćina u vodstvo.

Varaždin je mogao zaključiti utakmicu u 84. minuti, ali je udarac Canjuge završio na okviru vrata. Do kraja je ostalo premalo vremena, a i Slaven Belupo je ostao bez snage za novo izjednačenje.
