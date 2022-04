Tako nešto se ne pamti: Sudac Jović u 45 minuta uspio napraviti potpuni kaos

Sudac Fran Jović obilježio je derbi Osijeka i Hajduka u 29. kolu Prve HNL, što nikad nije dobro jer u prvom bi planu trebali biti potezi, golovi, asistencije... Nogomet!

Sreća u cijeloj priči jest što postoji VAR jer inače bismo svjedočili jednom od najgorih sudačkih predstava unazad nekoliko sezona.

A sve je počelo u 17. minuti kad je dosudio kazneni udarac za Hajduk nakon "prekršaja" Žapera na Krovinoviću. Iako je imao dobru poziciju, Jović nije bez sugestije VAR sobe prepoznao da se Krovinović nalazio iza leđa Žapera te da nikako nije moglo biti prekršaja nad njim, posebno ne za kazneni udarac.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL 03.04.2022., stadion Gradski vrt, Osijek - Hrvatski Telekom Prva liga, 29. kolo, NK Osijek - HNK Hajduk. Alen Grgic, sudac Fran Jovic Photo: Dubravka Petric/PIXSELL Photo: Dubravka Petric/PIXSELL

Srećom, vrijedi ponoviti, sugestija iz VAR sobe ponukala je Jovića da provjeri odluku. Logično, poništio ju je. Ali, izgubljeno je oko pet minuta utakmice i uvukla se nervoza na travnjak, oko njega i na tribine.

Potom, u 30. je minuti vrlo sigurno i strogo presudio da je Lovrić simulirao pad u 16 metara pa mu dodijelio drugi žuti karton. Ponovno, sreća da postoji VAR soba i monitor na kojem je Jović mogao vidjeti koliko je pogriješio. Iako se i ovaj put nalazio na poziciji s koje je trebalo biti podosta jasno što se događa.

Nekako pravedno, Caktaš je pucao preko gola pa Jovićeve kaotične situacije nisu dodatno obilježene.

Ali, nije ni to sve, pokvarila mu se oprema pa je i za to izgubljeno još nekoliko minuta. Ukupno, deset ili više minuta derbija potrošeno je na stanke kojima je posredno ili neposredno kumovao Jović. I to sve samo u prvom poluvremenu!

