Hajduk će napasti, a Bjelica ima samo jednu opciju: "Već zna dobitnu formulu"

Nenad Bjelica s Osijekom je ove sezone već znao dobitnu formulu protiv Hajduka. Slavio je na Poljudu s 2:1, a mnogi će se u nedjelju kladiti na identičan ishod. Derbi će sigurno donijeti neke konačne odgovore o borbi za naslov prvaka?

– Tako je. Samo pobjeda odgovara i Hajduku i Osijeku jer remijem bi najviše profitirala ostala dva konkurenta za prvu poziciju. Očekujem otvorenu i utakmicu s puno preuzimanja rizika – počeo je Tomislav Rukavina, izbornik naše U-17 reprezentacije i bivši igrač ovih dvaju klubova.

Osijek je skupo platio ovu reprezentativnu stanku, ozlijedio se Mile Škorić, važna Osijekova poluga.

– Najvažnija, rekao bih. Ne samo što je kapetan već je i vođa momčadi. Vidjelo se, primjerice, u kupu protiv Rijeke da ta momčad izgleda potpuno drugačije bez njega. Nemaju samopouzdanje ni sigurnost. Taj dečko dugo je u Osijeku i on je produžena ruka trenera.

Bit će to, dakle, veliki hendikep Nenadu Bjelici?

– Vjerujem da hoće. No Bjelica ima Bralića ili Čeberka koji se nameću. Dojma sam da Bjelici ostaje samo jedna opcija, a to je igra s četiri igrača u zadnjoj liniji.

Dakle, da ste vi trener na suprotnoj strani, tu biste tražili priliku za svoju momčad?

Osijek bolji kolektivno

– Naravno. Hajduk je napadačka momčad, to im je najkvalitetniji dio igre. Tu bih sigurno stavio naglasak i preuzeo rizik. To automatski znači pritisak i rizik, u napadu pokušavate unijeti nesigurnost u protivničkoj obrani, oduzeti im loptu kroz pritisak i presing. Očekujem baš takav Hajduk.

Možete li povući paralelu o igračkoj kvaliteti ovih dviju momčadi?

– Teško je kazati tko ima prednost. Osijek je kolektivno bolji. Vrlo teško primaju pogotke, imaju odgovornost, koncentrirani su... Uostalom, igrači su tako selektirani. Kod Hajduka je momčadska igra u drugom planu jer, kako sam rekao, u napadu imaju igrače koji jednim potezom mogu riješiti utakmicu. Zato se oni oslanjaju na individualna rješenja i imaginaciju u blizini protivničkog gola kroz iznenadna individualna rješenja. Budući da su ovo dvije koncepcijski različite momčadi, bit će zanimljivo vidjeti tko će se uspjeti nametnuti u posjedu. Presudit će želja za nadigravanjem i preuzimanjem rizika.

Današnji Osijek samo je posljedica Bjeličine trenerske doktrine koju implementira od dolaska u klub...

– Naravno, Bjelica od svojih igrača ponajprije zahtjeva odgovornost. Tu nema iskakanja ni opuštanja u taktičkim zahtjevima. On je s Dinamom u Europi bio uspješan baš iz tog razloga. Uz individualnu kvalitetu, momčadi je uspio usaditi igru na rezultat. Također, svojim stavom i hrabrošću emitira posebnu energiju na momčad koja onda ostavlja dojam da može igrati sa svima. To je, kako kažete, doktrina koja donosi rezultat. Neki kažu da ne igra atraktivno, no to je trener kojeg zanima samo rezultat i to mu nitko ne može poreći.

Pritisak je velik

Bjelica kaže da ne zna na kojoj je momčadi veći pritisak?

– Obje momčadi osjećaju veliki pritisak jer su svjesne da svaka ovakva utakmica znači duple bodove. Poraženi vjerojatno ispada iz utrke za prvaka. S obzirom na veću Hajdukovu tradiciju i ulaganja u momčad, odnosno očekivanja da moraju biti prvaci, stvara čak i nešto veći pritisak na Splićane. Nije jednostavno ni momčadi Osijeka koji godinama nije bio u ovoj situaciji. Također, Osijekov iskorak zadnjih sezona mora uskoro uroditi nekim ozbiljnim trofejem.

Kao bivši igrač obiju momčadi, možete li opisati razliku u iščekivanju ovakvih utakmica u Hajdukovoj, odnosno Osijekovoj svlačionici?

– Možda će se netko naljutiti, no za Hajdukova igrača posebne su isključivo utakmice s Dinamom. To je ipak najveći derbi. Ovakve utakmice su ponajprije za one igrače koji se znaju nositi s takvim važnim momentima. Neće biti presudna samo kvaliteta, već karakter i kvalitetan odgovor na zahtjeve – kaže Rukavina.

Caktaš će sigurno imati poseban teret?

- Naravno, bez obzira što je iskusan. Način na koji je otišao iz kluba, ili se nije vratio u Split, sigurno će kod njega probuditi poseban motiv. Bez obzira što se događalo s njim, on sigurno spada među istinske Hajdukovce i takav će biti cijeli život. On je jako važan Osijekov igrač i u normalnim okolnostima je na dvadesetak pogodaka po sezoni. Pa dvije godine bio je najbolji strijelac lige s puno lošijom Hajdukovom momčadi.

Posebno mi se sviđa činjenica što oba trenera inzistiraju na civiliziranoj razini komunikacije koja polako zamjenjuje izazivanje prizemnih strasti...

- To je narativ koji su oba trenera donijela u našu ligu i jako je važna stvar. Ovakve utakmice prepune su naboja, no sve mora ostati u sportskim okvirima. Mi smo društvo koje je podložno izazivanj tih, kako kažete, prizemnih strasti. I puno je bilo neprimjerenih ispada. Nadam se da je to sada iza nas.

Dakle, napredujemo i mi u razumijevanju sportske kulture?

- Vjerujem i nadam se da jesmo. Uvijek će biti ispada, no pohvalno je kako reagiraju klubovi i treneri - zaključio je Rukavina.

