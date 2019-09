Tako dirljivo: Navijači Juventusa preplavili Twitter, pročitajte što poručuju hrvatskom velikanu!

Trener Juventusa Maurizio Sarri odlučio je ne povesti Marija Mandžukića na subotnje gostovanje u Firenzi. Jasno, gotovo svi su to protumačili kao konačan rastanak hrvatskog napadača s Juventusom, a mediji u ovome trenutku nagađaju gdje će Mandžo nastaviti karijeru.

Spominjali su se Al-Gharafa, A-Duhail, a Football Italia prenosi u subotu da je Hrvat u poodmaklim pregovorima s Los Angelesom i da će put nastaviti u MLS-u.

Hoće li tome doista biti tako, vidjet ćemo narednih dana, ali na stolu je ipak i četvrta opcija i teoretski je moguće da će Mandžukić ostati član Juventusa do siječnja i karijeru nastaviti u nekom od europskih klubova jednom kada započne zimski prijelazni rok.

Bilo kako bilo, navijači Juventusa počeli su se već opraštati od svog Mandže, a od jutros je Twitter preplavljen dirljivim porukama.

Prenijet ćemo u nastavku samo neke iz tog nepreglednog niza:

- Hvala ti Mandžo za svu borbenost i strast koju si nam dao. Tvoji pogoci protiv Reala budili su nadu u svakom navijaču Juventusa diljem svijeta. Da su ostali igrači dali samo pola onoga što si ti dao, možda nam Liga prvaka ne bi izmaknula iz ruku. Ponosan sam na tebe!

Grazie #Mandzukic per la grinta e la passione che ci hai trasmesso. I tuoi gol contro il Real hanno fatto gasare tutti gli juventini del mondo. Se in quelle partite altri avessero dato la metà di quello che hai dato tu, forse la Champions non sarebbe svanita. Fiera di te. ❤️ https://t.co/eCCZ6JAQZ7 — Miky Cì (@Mikyss78) September 14, 2019

- Mandžukić je bio silno važan igrač predivne karijere. Dao je ogroman doprinos Juventusu kroz sve te godine. Ali krug se zatvorio.

#Mandzukic è stati un calciatore importante con una carriera SPLENDIDA, che ha dato un enorme contributo alla juve in questi anni, fino ad un certo punto

Poi il suo ciclo è FINITO, anche perché non accetta la panca, e sarebbe meglio che cambiasse aria.



È capitato a tanti..... — tal marco (@tal_Marco) September 14, 2019

- Mario Mandžukić je zaslužio svo poštovanje ovoga svijeta. Borio se i pljuvao krv za naš dres i uvijek je bio spreman, pa i u najtežim utakmicama više no bilo tko drugi.

Mario #Mandzukic merita tutto il rispetto del mondo.

Ha lottato e sputato sangue per la nostra maglia e si è fatto sempre trovare pronto nelle partite più difficili, più di chiunque altro.

Quindi, ragazzini, prima di fare commenti a cazzo su di lui, pensateci.



Buon giorno gobbi — Baldo (@Baldo20012010) September 14, 2019

- Stari dobri Mandžukić zamjena Higuainu? Pa on je jedini koji može nositi devetku od prodaje Moisea Keana. Ne razumijem.

Il buon vecchio #Mandzukic sarà il sostituto di #higuain, è l’unico che può fare il 9 dopo la cessione di #kean .. non capisco #Dybala dove giocherà ... forse in #coppa Italia se non c’è #Ronaldo #FiorentinaJuve — cristian bruschi (@cristianbruschi) September 14, 2019

- Mario, dragi naš Mario, jako nam je žao. Uvijek ćemo ti biti zahvalni. Nažalost, nema svetih. Bilo da se zoveš Del Piero, Nedved, Buffon... tako nas povijest uči. Idi u miru i zapamti da ćeš uvijek biti jedan od nas.

#Mandzukic caro Mario, ci dispiace tanto, ti ringrazieremo sempre, ma quando mamma juve dice basta...è basta, non ci sono santi, ne che si chiamino Del Piero o Buffon o Nedved, la storia insegna. Vai sereno e sarai sempre uno di noi ❤️ — CF7 🇮🇹 (@filippothecap) September 13, 2019

- Jednostavno, hvala ti!

- Ovako se ponašati prema simbolu kluba i čovjeku koji je donio zadnji Scudetto je bolesno. Žao mi je što to moram reći, ali ovo nije Juventusov stil.

Comunque trattare così il simbolo e l'uomo dell'ultimo scudetto è da dementi.

Questo non è lo stile Juve, mi dispiace dirlo.#Mandzukic — Sarri Maurizio 🚬 ◻◼ (@JuventusJay) September 13, 2019

- Priča s Mandžukićem je mogla bolje završiti. Ali jedna stvar je sigurna: Ostaje zahvalnost što je bio primjer igrača koji daje sve za dres koji nosi.

Poteva finire meglio la storia di #Mandzukic con la @juventusfc , boh non si sa, ma una cosa è certa, solo riconoscenza per quello che è stato un calciatore esemplare che ha dato tutto per la maglia che ha indossato... senza tante chiacchiere... — mick7309 (@mick7309) September 13, 2019 - Sramotno je kako su se ponijeli prema Mandžukiću

- Ništa u mojoj glavi ne može izbrisati slike jednog od mojih najdražih nogometaša. Ta duga na nebu u Cardiffu još uvijek plače od osvete. Sretno ti, Mario!

Al netto di ritenere comunque giusta per come sono ora le cose la separazione da #Mandzukic niente potrà mai scalfire le immagini di uno dei miei giocatori preferiti in assoluto.



Quell'arcobaleno nel cielo di Cardiff grida ancora vendetta.



Good luck @MarioMandzukic9 pic.twitter.com/SvLn3FSl9p — Naico (@NaicoZ) September 14, 2019

