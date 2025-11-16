Tajna Garcijinog uspjeha: Ispravio je sve Gattusove greške

Mario Kovačević nije dovoljno rotirao momčad, to je jedna od najčešćih premisa koje su u analizi zadnjih tjedana nudili brojni naši nogometni autoriteti. Vjerojatno je to jedan od razloga zbog kojih je Dinamo u bodovnom zaostatku u odnosu na Hajduk nakon trinaest odigranih kola u Supersport HNL-u. Naravno, priča je malo kompleksnija. Iako, pogledamo li kakav se proces odvijao u Hajduku od odlaska Gennara Gattusa, odnosno dolaska Gonzala Garcije, moglo bi se kazati da je taj segment u Hajduku odrađen puno kvalitetnije ili, bolje rečeno, preciznije.

Garcia je u prvu momčad implementirao nekolicinu mladih igrača, ponajprije u obrani koja je do sada primila osam pogodaka u domaćem prvenstvu, najmanje od ostalih momčadi. Luka Hodak, Branimir Mlačić i Šimun Hrgović pokazali su se kao pravi zalog za budućnost od kojeg bi Hajduk, bude li sve u redu, itekako trebao profitirati. Hajdukovi klinci, uz iskusnog Zvonimira Šarliju, očito u ovom trenutku čine idealan balans u igri zadnje linije.

Pravi zaokret

No napravio je novi Hajdukov trener još nekoliko dobrih poteza u svom zaokretu, a jedan od najvažnijih svakako je preporod Rokasa Pukštasa. Nakon ispadanja iz Europe Amerikanac je započeo svaku utakmicu, osim one u Koprivnici koju je propustio zbog žutih kartona. Simptomatično, Splićani su u toj utakmici remizirali i prekinuli niz od pet uzastopnih pobjeda.

No nije to jedina pogreška njegova prethodnika Gennara Gattusa koju je uspio ispraviti. A o razlikama u upravljanju svlačionicom ovih je dana govorio i 19-godišnji Luka Hodak, koji se dotaknuo dvojice Hajdukovih trenera.

– S Gattusom se teško moglo komunicirati. Kod Garcije je od prvog dana posve drukčije. Kad razgovaraš s njim, dobro se osjećaš. Uvijek će sve kazati iskreno – kazao je mladi Hajdukov talent.

Hajduk trenutačno ima najboljeg strijelca lige Michelea Šegu, koji je, uz Sandra Kulenovića, postigao šest pogodaka i upisao tri asistencije. Šego je još pod Gattusom izgledao bitno drukčije u odnosu na formu koju sada pokazuje. Loptu je primao predaleko od protivničkog gola, a Gattuso je svojim nelogičnim taktičkim zamislima tada ozbiljno poljuljao Šegino samopouzdanje. Srećom, Garcijina nogometna filozofija nešto je potpuno drukčije.

Trener Hajduka pronašao mu je pravo mjesto u vrhu napada, što je dovelo do Šegine eksplozije u dosadašnjem dijelu prvenstva. Osim golgeterskog instinkta, Šegini trkački i fizički kapaciteti daju Garciji zasigurno opciju više u pripremi napada, odnosno reakciji po izgubljenoj lopti.

To su moderni elementi nogometne igre po kojima Šego pokazuje potencijal za puno veću razinu. Nastavi li se njegova forma uzlaznom putanjom, takav je scenarij potpuno realan. Odavno se o njemu govorilo kao o potencijalu za reprezentaciju, uostalom, prošao je sve naše mlađe selekcije. Priliku u Hajduku svojedobno mu je dao Željko Kopić.

– Sjećam se da je u to doba bio izniman potencijal i apsolutno je zaslužio priliku. Prvi i osnovni dojam je da ima sjajan osjećaj za postizanje pogodaka. Ima odlične fizičke kapacitete. Složeni su procesi adaptacije i sazrijevanja mladih igrača. Trebalo je proći neke stvari, poput sazrijevanja u Varaždinu, primjerice. Što se tiče njegove osobnosti i načina treniranja, mogu kazati sve najbolje o Šegi. Protiv Gattusa nije igrao, a Garcia ga je stavio u špicu i proigrao je. Primarno je on napadač, iako sam ga i ja koristio na obje pozicije. Sada će biti važno da se nastavi njegova dobra forma. Zbog toga me zanima što će sada Garcia napraviti u taktičkom smislu kada se u momčad vratio Marko Livaja. Vidjet ćemo kakvu će mu opciju namijeniti. O tome mi je malo teško govoriti jer ne znam procese u momčadi ni kako Garcia doživljava obojicu. Sigurno će biti interesantno vidjeti što će se po tom pitanju događati u nastavku prvenstva – kazao je Željko Kopić.

Napadački potencijal

Ono što posebno veseli Hajdukove navijače svakako je i činjenica da u napadačkoj liniji postoji poseban potencijal. To se, naravno, odnosi na Marka Livaju, koji se nedavno vratio u momčad nakon ozljede. Najbolji igrač splitske momčadi posljednjih nekoliko sezona sigurno će ovoj Garcijinoj kompoziciji igre dati neku dodatnu vrijednost. Još da Ante Rebić počne zabijati pogotke, bila bi to istinska Hajdukova renesansa.

A ona se očituje u činjenici da sve više domaćih igrača ima priliku nametnuti se u Hajduku. Ono o čemu se godinama govorilo, sada polako poprima ozbiljne obrise. Hajdukova "dica" imaju sve važniju ulogu, ne samo na Poljudu nego i u mladim reprezentacijama. U zadnjem kolu domaćeg prvenstva, u kojem je Hajduk na Poljudu svladao Osijek, dobar dio momčadi činili su mladi igrači, uz Almenu, koji je bio jedini stranac.