Jelavić kritizirao Bobana pa probao ocijeniti Hajduk i Garciju: 'Glupo je pričati o tome'

Trener hrvatskog prvoligaša Lokomotive Nikica Jelavić gostovao je u emisiji Sport nedjeljom. Bivši hrvatski reprezentativac ove se sezone profilirao kao jedan od najperspektivnijih hrvatskih trenera, a u emisiji se dotaknuo brojnih tema uključujući i nedavne izjave predsjednika Dinama, Zvonimira Bobana, s Članskog dana.

Boban je tada imao pogrdne riječi za novinare koji su prenosili njegove riječi upućene klupskim članovima, a Jelavić je njegov postupke usporedio s onima u Engleskoj gdje je igrao za Everton, West Ham i Hull City.

- Zvone plete po novinarima. U inozemstvu se ne plete po novinarima. Tamo kad je nabrijavanje na utakmicu, onda je nabrijavanje na utakmicu. Nije da dođe predsjednik kluba pa lupa po novinarima. Malo je drugačija vrsta nabrijavanja. Velika je razlika u atmosferi u odnosu na nas. Ljudi gore jednostavno vole nogomet. Ljudi napune stadion i kad nije derbi. Kod nas je stadion pun jedino ako se igra derbi - rekao je trener Lokomotive.

Sljedeće pitanje ticalo se njegovog bivšeg kluba, Hajduka, koji je pod vodstvom Gonzala Garcije lider prvenstva s četiri boda više od Dinama. Jelavić je upitan da ocijeni Hajduk pod Garcijinim vodstvom na što je on odgovorio:

- Hajduk je imao faza. Ispali su iz Europe, pa je krenulo dobro, pa je opet palo i sad je opet dobro. To nije kontinuitet. Ne možemo mi svi ocjenjivati kako vidimo Garciju i Hajduk. Kako ćeš ti u ovom trenutku donijeti ocjenu? Po meni, da bi javnost donosila odluku o bilo kojem treneru koji je dobio ugovor na dvije ili tri godine, treba barem šest mjeseci da bi podvukao crtu - kazao je Jelavić.

- Glupo je uopće pričati o davanju neke ocjene. Hajduk vidim kao jednu stabilnu ekipu, popravili su fazu obrane i ne primaju puno golova. Naprijed nešto naprave i zabiju i tu su napravili tu prednost. Hoće li zadržati taj kontinuitet da su dolje čvrsti, da naprijed zabiju... To ćemo vidjeti - zaključio je.

Lokomotiva je pod Jelavićevim vodstvom na šestom mjestu sa 17 bodova, 12 manje od Hajduka. U sljedećem kolu očekuje ih susret s posljednjim Osijekom sljedeće nedjelje.