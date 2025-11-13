Dobri duh vatrenih: Od 12. godine živim kao vojnik! Samo kako bih pomogao obitelji...

TEŠKI TRENUCI

Dalić poslao upozorenje Livakoviću, hoće li Dinamo biti slamka spasa za jedinicu vatrenih?

- Vratari su u drugoj poziciji nego igrači. Dominik je branio mnogo sjajnih utakmica za reprezentaciju i nikad nije pogriješio, ali mora igrati više u klubu. Tu situaciju mora riješiti do ožujka. Svi igrači moraju igrati, to je jasno, tko ne igra, neće biti na popisu. Moraju dati sve od sebe - rekao je izbornik reprezentacije Zlatko Dalić ovog tjedna o Livakovićevoj situaciji