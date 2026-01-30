Rivalstvo s Nijemcima postalo je mitsko, no ovaj podatak daje optimizam Hrvatskoj uoči polufinala!

Rukometaši Hrvatske i Njemačke danas u 17.45 sati igraju polufinale Europskog prvenstva. Naši su se iz švedskog Malmöa preselili u danski Herning, grad u kojem – slikovito rečeno – nema dalje i koji je poznat gotovo isključivo po rukometnoj dvorani i nogometnom stadionu.

Červar crna mačka

Ono što ovom klasiku daje posebnu draž jest gotovo nevjerojatna statistička ravnoteža, svjedočanstvo desetljeća bespoštedne borbe. Do danas su ove dvije rukometne velesile odigrale 32 službene utakmice, a omjer je savršeno poravnat: Hrvatska ima 14 pobjeda, Njemačka također 14, dok su četiri susreta završila bez pobjednika. Takva bilanca rijetkost je u svijetu sporta i najbolje ilustrira koliko su ovi dvoboji neizvjesni i izjednačeni.

Ipak, postoji podatak koji ide u prilog "kaubojima". Na tri najveća natjecanja — Olimpijskim igrama, svjetskim i europskim prvenstvima — Hrvatska je povijesno uspješnija, s devet pobjeda u 13 odigranih susreta. To sugerira da je u utakmicama s najvećim ulogom hrvatska reprezentacija često pronalazila način kako slomiti čvrste Nijemce, što ulijeva dodatni optimizam uoči večerašnjeg polufinala.

Rivalstvo je dobilo mitske razmjere početkom 2000-ih, u eri jedne od najvećih generacija u povijesti hrvatskog sporta. Upravo protiv Njemačke izabranici Line Červara ostvarili su dva najveća uspjeha. Prvi je stigao u finalu Svjetskog prvenstva u Portugalu 2003. godine, kada je Hrvatska slavila s 34:31 i prvi, zasad jedini put popela se na krov svijeta. Ta pobjeda, izborena nakon polufinala protiv domaćina i finala protiv moćne Njemačke, označila je početak zlatnog doba hrvatskog rukometa. Samo godinu dana poslije povijest se ponovila na još većoj pozornici. U finalu Olimpijskih igara u Ateni 2004. Balić, Metličić, Džomba i ostatak zlatne generacije ponovno su nadigrali Nijemce rezultatom 26:24, donijevši Hrvatskoj drugo olimpijsko zlato.

U novije vrijeme mnogi navijači još uvijek pamte ogorčenje nakon poraza na Svjetskom prvenstvu 2019. u Kölnu, kada je Njemačka u napetoj završnici slavila s 22:21, uz nekoliko u najmanju ruku spornih sudačkih odluka koje su Hrvatsku izbacile iz borbe za medalje. Taj poraz na njemačkom domaćem terenu dugo je pekao, no prilika za uzvrat stigla je već sljedeće godine. Na Europskom prvenstvu 2020. u Beču Hrvatska je u ključnoj utakmici drugog kruga slavila s tijesnih 25:24, osigurala polufinale i poslije stigla do srebrne medalje.

Rivalstvo je nastavilo živjeti i na posljednjim velikim natjecanjima. Pobjeda Hrvatske od 31:26 u grupnoj fazi Olimpijskih igara u Parizu 2024. pokazala je da momčad pod vodstvom Dagura Sigurdssona ima jasan recept za Njemačku.

Nadmetanje dvaju Islanđana

Poseban začin današnjem okršaju daje i trenerski dvoboj dvojice Islanđana. Na klupi Hrvatske sjedi Dagur Sigurdsson, dok je s druge strane njegov sunarodnjak i iskusni strateg Alfred Gislason. Neposredno prije ovog prvenstva, u siječnju, reprezentacije su odigrale dvije pripremne utakmice u kojima je oba puta slavila Njemačka, uključujući i pobjedu 32:29 pred ispunjenom Arenom Zagreb. Ti rezultati zasigurno su dali određenu psihološku prednost Gislasonovoj momčadi.

Ipak, pripremne utakmice su fusnota, a polufinale Europskog prvenstva je istina. Ovdje nema popravnog ispita, nema alibija i nema "dobro smo se borili". Ovdje se pamti samo tko je izdržao kad su noge bile olovne, a glava pod najvećim pritiskom. Hrvatska je na ovom prvenstvu već nekoliko puta pokazala da zna patiti, da zna šutjeti kad boli i udariti kad je najteže. Njemačka dolazi po finale s argumentima i snagom, ali Hrvatska dolazi s nečim što se ne može nacrtati na ploči — s iskustvom velikih večeri i sjećanjem na trenutke kad su se povijesti lomile upravo ovako. Ako ovo bude rat živaca, Hrvatska zna kako se takvi ratovi dobivaju. A polufinala nisu utakmice. Polufinala su ispiti karaktera. I na njima se ne prolazi na bodove — prolazi se na srce.