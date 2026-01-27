Mate Pavić u jednom danu izborio dva četvrtfinala, evo kako mu je to pošlo za rukom

Mate Pavić (na fotografiji) i Salvadorac Marcelo Arevalo (4. nositelji) igrat će u četvrtfinalu Australian Opena nakon što su u dvoboju trećeg kola nadvisili Nikolu Mektića i Amerikanca Austina Krajiceka – 7:5, 4:6, 7:6 (10:7). Za plasman u polufinale igraju protiv britansko-poljske kombinacije Luke Johnson/Jan Zielinski. Mate Pavić izborio je još jedno četvrtfinale. U konkurenciji mješovitih parova Pavić i Srpkinja Aleksandra Krunić pobijedili su u osmini finala australsku kombinaciju Maya Joint i Matthew Christopher Romios s 2:6, 7:6, 10:7.

Branitelj naslova Jannik Sinner i druga nositeljica Iga Swiatek poslali su brutalno jasnu poruku ostatku ždrijeba, projurivši u četvrtfinale bez izgubljenog seta i potvrdili zašto slove za glavne kandidate za titulu. Sinner je u dugo iščekivanom “talijanskom derbiju” svladao sunarodnjaka Luciana Darderija sa 6:1, 6:3, 7:6.

Iga Swiatek prekinula je bajkovit put domaće kvalifikantice Maddison Inglis za samo 73 minute, bilo je 6:0, 6:3. Jessica Pegula svrgnula je s trona prošlogodišnju pobjednicu Madison Keys, slaveći sa 6:3, 6:4. Pegula je nakon pobjede otkrila i neobičan motiv koji ju je gurao naprijed. Radilo se o okladi s Keys vezanoj uz američki nogomet.

– Madison je htjela da nosim dres Travisa Kelcea i Kansas City Chiefsa ako izgubim. Imala sam ogroman motiv da to ne moram obući – istaknula je Pegula, navijačica Buffalo Billsa.

Prvi put od daleke 1956. godine svih prvih šest nositelja u muškoj i ženskoj konkurenciji uspjelo se plasirati u četvrtfinale Australian Opena.