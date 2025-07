Svjetski prvaci razočarani. Imaju problem, a novi izazov stiže već za dva dana

Branitelji naslova svjetskih prvaka u nastavku Svjetskog prvenstva to zlato braniti više neće. Prvaci su "položili oružje" protiv razigranih i raspucanih Mađara. U četvrtfinalu mundijala Hrvatska je izgubila od Mađarske (12:18) pa će se u nastavku natjecanja boriti za utješno peto mjesto.

To je ono što naš izbornik Ivica Tucak najviše mrzi jer drži da bi svatko tko izgubi u četvrtfinalu trebao sutradan kući umjesto da "vegetira" još nekoliko dana. Jer, kad ste reprezentacija koja je u prethodnoj godini igrala tri finala najvećih svjetskih natjecanja, onda vam se zacijelo ne igraju utješne utakmice za plasman od petog do osmog mjesta.

Fatalna druga četvrtina

Da to nije naš dan, postalo je jasno u drugoj polovici druge (7:11) i prvoj polovici treće četvrtine (7:13) tako da se ostatak utakmice sveo na određenu formalnost. Ne, nisu se naši ni tada predali, no kada je krajem treće dionice, bez prava zamjene, isključen naš ponajbolji igrač Marko Žuvela (Mađarima je otpao manje važni Kovacs) bilo je jasno da bi do hrvatske pobjede moglo doći jedino zahvaljujući nekom novom svjetskom čudu.

A ono se nije dogodilo. Doduše, pojavio se tračak nade kada je Lončar, pet minuta prije kraja, iz igrača više zabio za 12:14, no vrlo brzo mađarski šuteri opet dolaze do izražaja. Vismeg zabija za 12:15, dva pogotka u nizu postiže Adam Nagy, a konačnu potvrdu raspada sustava u igri hrvatske reprezentacije pečatira Monar koji zabija zicer.

Mađari su krenuli briljantno šuterski. Od prvih pet igrača više realizirali su svih pet, pri čemu se posebno isticao ljevoruki Vamos koji je zabio tri od prvih pet mađarskih pogodaka. No, tamo gdje je stao Vamos nastavio je Manhertz koji sa svoja četiri pogotka odvodi Mađarsku na pet pogodaka prednosti (7:12).

O kako raspucanoj družini je riječ, a Mađari su najjača šuterska reprezentacija, zorno će kazati i podatak da su u čak tri navrata postizali po tri pogotka u nizu. Velika većina tih šuteva bila je neobranjiva jer su završavali ispod grede, pored vratnice ili u rašljama. Doduše, bila je ovo utakmica u kojoj se nisu proslavili ni hrvatski vratari Bijač i Popadić no njih je, na neki način, amnestirao izbornik Tucak koji je u minuti odmora još kod 6:9 povikao:

– U obrani nemamo nijednu ruku, ostavili smo vratare na cjedilu. Naša reakcija na njihove kontre je kao u mrtve krave. Moramo biti opasni po njihova vrata.

I bili smo opasni, samo u sljedećem napadu u kojem je naš najbolji pojedinac Butić (četiri pogotka) zabio za 7:9, a onda, unatoč nekolicini osvojenih lopti, naši griješe u napadu. Žuvela krivo dodaje, Buriću lopta bježi s ruke, Lazić s krila šutira u vratnicu, Fatoviću zicer brani mađarski vratar, a za to vrijeme Mađari odlaze na prijelomnu prednost od koje se naši više nisu oporavili.

Nakon što su "nakantali" velikog rivala, Mađari su bili u ekstazi, naročito njihov izbornik Zsolt Varga. Riječ je o nekad odličnom vaterpolistu koji je četiri godine svoje igračke karijere proveo igrajući za Mladost i koji je na posljednja dva velika natjecanja doživio poraze od kolege Tucka u polufinalima. Zbilo se to najprije u siječnju u Zagrebu, na Prvenstvu Europe a potom, u kolovozu, u Parizu na Olimpijskim igrama. Za njega je ovo, očito, bio trenutak "slatke osvete".

No, budimo iskreni, kako smo igrali na ovom Prvenstvu, teško da smo i zaslužili više. Jer, ni u pobjedama u skupini protiv Crne Gore (13:11) i Grčke (10:9) naši nisu blistali, što je i sam izbornik govorio, pa je bilo jasno da ta razina igre nije dovoljna za odličje na ovom mundijalu. Doduše, da nas je pomazio ždrijeb pa da smo u četvrtfinalu, poput Srba, naišli na Amerikance, možda bismo sada govorili o polufinalu sa Španjolcima. No, karte su se ovaj put izmiješale drukčije.

Bijač: Jako smo razočarani

Kakav smo šuterski dan imali, reći će vam ponajbolje realizacija igrača više koja je kod nas bila 40-postotna (9 od 20) dok su suparnici iz "power play" situacija zabili 9 od 13.

– Jako smo razočarani, naročito zbog načina na koji smo odigrali ovu utakmicu. Nismo mi ni tako loše ušli u utakmicu, čak smo i zabijali, no oni su na svoju pojedinačnu šutersku kvalitetu preživjeli tu prvu četvrtinu. Nas je to pak uvelo u nervozu i nesigurnost pa smo počeli raditi gluposti, igrati kako ne smijemo – kazao je kapetan Bijač ne vadeći se odveć na činjenicu da su Mađari bili nevjerojatno precizni:

– Oni imaju možda i najveću šutersku kvalitetu, no mi smo ih pobjeđivali i unatoč tome. No, danas smo im dali previše prostora. Kada oni uđu u šutersku sigurnost, to ovako završava.

Tako su i Hrvati bili ti koji su upotpunili sliku prethodna tri četvrtfinala koja su bila jednosmjerne ulice. Grčka je pobijedila Italiju (17:11), a Španjolska se poigrala Crnom Gorom (14:5). Olimpijski prvak Srbija opravdao je status favorit protiv SAD-a (14:9) pa će u utorak, u polufinalu, igrati protiv Mađarske, a isti dan o drugom finalistu odlučivat će pak Grčka i Španjolska.

Hrvatska će pak s Amerikancima razigravati za peto mjesto. I premda te utakmice nitko ne voli, kapetan Bijač naglašava:

– Moramo naći snage. Mi ovdje predstavljamo Hrvatsku i ako nam to nije motiv, onda ne znam što jest. Moramo pošteno odraditi te dvije utakmice.