FBI otkriva detalje o ubojici Charlieja Kirka: 'Imamo ga'
DINAMO, HAJDUK ILI RIJEKA?

Svjetski institut izračunao: Evo tko je favorit za osvajanje HNL-a

12.09.2025.
u 15:30

Međunarodni centar za sportske studije (CIES) objavio je svoju redovitu analizu i prognozu za nadolazeću sezonu 2025./26. u 29 svjetskih nogometnih liga. Njihov kompleksni statistički model, temeljen na nizu sportskih i ekonomskih faktora, donosi jasnu sliku o favoritu za naslov prvaka u SuperSport HNL-u

Ugledni Međunarodni centar za sportske studije (CIES Football Observatory) objavio je svoju detaljnu prognozu za sezonu 2025./26., a rezultati za hrvatski nogomet prilično su jednoznačni. Prema njihovom naprednom statističkom modelu, zagrebački Dinamo je uvjerljivi favorit za osvajanje naslova prvaka u SuperSport HNL-u. Ova predviđanja nisu temeljena na subjektivnim mišljenjima, već na hladnoj analizi podataka koja nudi dublji uvid u stvarnu snagu i potencijal klubova. Analiza obuhvaća 29 liga diljem svijeta i pruža jedinstven pogled na odnose snaga uoči početka novih natjecateljskih ciklusa. U HNL-u tako, Dinamo ima 63.2 posto šanse za osvajanje titule. Hajduk je drugi sa 18.4 posto, Rijeka treća sa 9.5 posto, a Osijek četvrti sa 7.1 posto.

Model koji CIES koristi za svoja predviđanja iznimno je složen i oslanja se na tri ključna stupa. Prvi su sportske varijable, gdje se precizno mjere podaci poput broja dodavanja u protivničkoj polovici, što ukazuje na ofenzivnu dominaciju. Drugi stup čine ekonomske varijable, koje uzimaju u obzir uložene iznose u transfere igrača koji nastupaju za klub, reflektirajući tako financijsku moć i sposobnost privlačenja kvalitetnih pojačanja. Konačno, treći, demografski stup, analizira odigrane minute ključnih igrača u prethodnoj godini te sportsku razinu utakmica u kojima su nastupali, čime se procjenjuje iskustvo i kontinuitet momčadi.

Kako bi se Dinamova pozicija favorita stavila u globalni kontekst, CIES je objavio i podatke za druge lige. Apsolutno najveću vjerojatnost za osvajanje naslova u svojoj zemlji ima beogradska Crvena Zvezda sa 76,2 posto šanse, a slijede je francuski gigant Paris Saint-Germain sa 73 posto i južnoafrički Mamelodi Sundowns sa 70,6 posto. 

Za razliku od toga, neke su lige potpuno neizvjesne. Prema CIES-ovom modelu, najotvorenije prvenstvo je ono u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gdje favorit ima tek 23,5% šanse za titulu. Slična je situacija i u nekim od najjačih europskih liga; u talijanskoj Serie A, Interu se daje 25,6% šanse, a u nizozemskoj Eredivisie Feyenoordu 28,6 posto. Usporedba s ovim ligama dodatno naglašava koliko statistički model vidi SuperSport HNL kao natjecanje u kojem Dinamo ima značajnu prednost nad konkurencijom uoči nove sezone.
