Legendarni Vaha: Dinamo je dobio izvanrednog igrača, malo me podsjeća na Kovačića

Kad se zajedno spomenu Dinamo i Alžir, malobrojni su oni koji neće u sjećanje priznati Hillala Soudanija. Mr. Derby ostavio je dubok trag u Dinamu, a i danas uspješno igra u Mariboru. Od ovog ljeta veza Dinama i Alžira još je pojačana, i to s dva igrača – u plavu svlačionicu stigli su Monsef Bakrar i Ismaël Bennacer. Dinamo je tražio napadača, borio se da dovede Diona Drena Belju pa i Ramona Miereza. Belju su plavi realizirali, posao s Mierezom nije uspio, a stalno se povlačilo ime Monsefa Bakara. On je već bio pred vratima Dinama, imao je i dres u rukama, ali tada su propali dogovori s Istrom i Alžirac je otišao u SAD. Budući da su plavi željeli još jednog napadača uz Belju i Kulenovića, krenuli su po Bakara i on je na kraju stigao u Maksimir.

U HNL-u je u dvije utakmice dobio 13 minuta, ali je zato u kupu protiv Dinama iz Predavca odigrao cijelu utakmicu i odmah upisao hat-trick. Jedan pogodak bio je majstorski nakon kombinacije sa Stojkovićem, a ostala dva bila su 'centarforska', loptu je pospremio u gol iz same blizine. No svakako je ostavio dobar dojam i mogao bi biti jako dobra opcija uz Belju i Kulenovića, a može igrati i desno te tako dijeliti minutažu s Lisicom. I on i Lisica igrali su Istri, a sad ih eto u Dinamu.

– O Bakraru ne znam puno, ali ako je dečko upisao četiri nastupa za reprezentaciju Alžira, očito je talentiran. Uostalom u zemljama kao što su Alžir, Maroko i slične ima stvarno puno talentiranih igrača, rađaju se s talentom za nogomet – kaže nam nekadašnji trener Dinama i bivši izbornik Alžira Vahid Halilhodžić, koji je dodao:

– Jedno vrijeme su igrači ostajali su svojim zemljama i igrali za domaće klubove, ali njihov je talent prepoznat pa ih sve više ima u Europi gdje još nogometno napreduju, većinom u Francuskoj, Nizozemskoj, Španjolskoj... Imaju taj talent, doduše malo vole 'cariniti' loptu umjesto da brže odigraju, ali taktički su jako napredovali.

Halilhodžić puno bolje poznaje Bennacera iako ga nije vodio. No tko ne bi poznavao Bennacera s obzirom na odličan dojam koji je ostavio u Milanu. Njegov dolazak u Dinamo bio je pravo iznenađenje, takvu veličinu, još u najboljim nogometnim godinama, još nitko nije doveo u HNL.

– Iznenadilo me što je Dinamo doveo Bennacera, a sigurno nisam jedini jer riječ je o sjajnom igraču koji je odlično igrao u Milanu i jako puno sam očekivao od njega. No onda su počeli problemi s ozljedama i to ga je usporilo. Prošlu je sezonu bio u Marseilleu i iznenadilo me da nije ostao u tom velikom klubu u kojem mu je jako dobro krenuo, ali i tamo je imao problema s ozljedama. Ne znam u kakvom je sad stanju, ali ako bude zdrav, bit će veliko pojačanje Dinama – veli Vaha.

Šteta što nije stigao na vrijeme pa ne može igrati u skupini Europske lige, ali bude li Dinamo pravi, možda za plave zaigra na proljeće, u nokaut fazi Europske lige.

– Šteta je za Dinamo i za njega što ne igraju u Ligi prvaka, on bi im i tu mogao pomoći. On je pravi vezni igrač, ima dobru tehniku. Ljevak je, eksplozivan, a u vođenju lopte malo me podsjeća na Matea Kovačića zbog akceleracije i niskog težišta. Zna povući loptu poput njega, voli imati loptu u nogama, izvanredan je igrač. Ovo je jako dobro za Dinamo, takav igrač im nedostaje, onaj koji može brzinom iznijeti loptu, napraviti prodor i probiti liniju da dođe do pozicije za završni pas ili gol. Ima i dobar i precizan udarac lijevom nogom.

Bennacer i Bakrar su među posljednjima stigli u Dinamo, Bakar 'trajno' s ugovorom na tri godine, a Bennacer je stigao na posudbu. On ima još dvije godine ugovor s Milanom za koji je odigrao 178 utakmica, bio je u Arsenalu, prošle sezone na posudbi u Marseilleu (12 utakmica). Zacijelo je u Dinamo došao pronaći pravu formu za nastavak karijere i vratiti se na ipak malo veću scenu od naše. za Dinamo je svakako preskup igrač (po Transfermarktu vrijedi 15 milijuna eura) iako plavi imaju opciju otkupa ugovora, ali tu je riječ o devet milijuna eura. No tko zna, i Beljo je imao izlaznu klauzulu iz Augsburga od osam milijuna eura, pa su to plavi na kraju prepolovili. Stoga, ako se Bennaceru svidi u Zagrebu i Dinamu, možda za godinu dana poželi i ostati te praviti društvo svom sunarodnjaku Bakraru.