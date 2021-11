Sjajan uspjeh! Svjetske bronce za Anđela Kvesića i buduću kirurginju Luciju Lesjak

Iz Dubaija, s poprišta Svjetskog prvenstva, hrvatski karataši i karatašice neće se vratiti praznih ruku. Štoviše, od tri prilike za odličje, u finalnom danu naši su iskoristili dvije pa se u Hrvatsku sa svjetskim broncama vraćaju teškaši Lucija Lesjak i Anđelo Kvesić.

U prvom finalnom danu (u nedjelju su borbe za ekipne medalje) prva je od naših na tatami izašla 21-godišnja studentica medicine Lucija Lesjak (preko 68 kg) koja nam je jednom prilikom rekla da planira biti kirurginja.

Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL 22.05.2021., Porec - Europsko prvenstvo u karateu - Female team kumite Hrvatska protiv Francuske, CROATIA (LENARD, LESJAK, VUKOJA, ZORKO) (CRO) vs FRANCE (AGIER, AVAZERI, HEURTAULT, SIVERT) (FRA). Lucija Lesjak u borbi. Photo: Sasa Miljevic / PIXSELL

U borbi za broncu protiv Čehinje Martine Sachove, Lucija je povela što je predstavljalo veliku psihološku prednost jer u karateu je pravilo da osvajač prvog boda ima prednost ukoliko borba završi remijem. No, Lucija je borbu dobila (3:2) pa se sretna bacila u zagrljaj treneru reprezentacije Danilu Domdjoniju, bivšem svjetskom prvaku iz 2008. godine koji s njom radi otkako se doselila u Zagreb.

Prije dvije godine ova je Međimurka bila svjetska mlađeseniorska prvakinja čime je najavila uspješnu seniorsku karijeru a ovo joj je prva seniorska pojedinačna medalja. No, u najplodnijoj godini dugogodišnje karataške karijere Lucija je osvojila i ekipnu broncu na Prvenstvu Europe kao članica podmlađene reprezentacije koju su još činile i Lea Vukoja, Mia Greta Zorko te veteranka Ana Lenard.

Baš kao što je Luciji Lesjak u kutu sjetio svjetski prvak, tako je uz teškaša Anđela Kvesića bio još jedan finalist Svjetskog prvenstva, Goran Romić, svjetski doprvak iz 1990. godine. Poput Lucije, i Anđelo je osvojio prvi bod i tako stekao izvjesnu prednost no da borba ne bi završila u opasnim bodovnim vodama stariji Kvesić pobrinuo se jednim čišćenjem i zakucavanjem za tri boda što mu je donijelo prednost od 5:0 koju je i obranio. Doduše, i unatoč tome bilo je napeto jer je Hrvatu prijetila četvrta, diskvalificirajuća opomena, koja se, srećom, ipak nije dogodila pa se Anđelo, sretan s postignućem (a ponovio je uspjeh sa SP-a 2016.), mogao posvetiti zagrijavanju brata Ivana.

Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL 23.05.2021., Porec - Europsko prvenstvo u karateu, finalna natjecanja. Kategorija Mail team kumite, karatisti Hrvatske osvojili zlato. Prvu pobjedu donio je Andjelo Kvesic (crveni). Photo: Sasa Miljevic / PIXSELL

A više nego itko, osim samog Ivana, Anđelo je priželjkivao i bratovu medalju jer bila je to prilika da ponove uspjeh sa Prvenstva Europe iz 2019. održanog u španjolskoj Guadalajari. Nažalost, to se u Dubaiju dogodilo nije jer je Ivan, kao pobjednik repasaža, izgubio borbu za broncu (2:4) u kojoj je uspješniji bio francuski karataš Jessie Da Costa. Bio je to njihov osmi međusobni dvoboj i treća pobjeda za Francuza.

Nažalost, dosadašnji svjetski prvak na ovom SP-u nije nastupio posve zdrav i spreman. Štoviše, nakon Olimpijskih igara Ivan Kvesić morao je pauzirati šest tjedana a po povratku iz Dubaija ide na zakazanu operaciju lijevog ramena. A upravo zbog problema s hipermobilnošću tog ramena, Ivan nije mogao raditi u klasičnom gardu iz kojeg bi mogao eksploatirati svoje najjače oružje a to je udarac prednjom (lijevom) rukom odnosno "kizami tsuki". S obzirom da je cijelo Prvenstvo morao odraditi u kontra gardu i peto mjesto je hvale vrijedan domet. Dakako, kada ste svjetski prvak onda vam ništa osim postolja nije dovoljno dobro no mi smo nekako uvjereni da Ivana, kada riješi svoj problem s ramenom opet čekaju neka nova medaljaška postolja.