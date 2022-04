Svijet zadivljen Modrićevim potezom: 'To treba biti izloženo u muzeju'

Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić izabran je sinoć za najboljeg igrača četvrtfinalnog susreta Lige prvaka u kojem je njegov Real Madrid gubio od Chelsea 0:3 pa zabio dva gola kojima je izborio polufinale.

Modrić je u 80. minuti senzacionalno asistirao napadaču Rodrygu za gol za 1:3 kojim je susret otišao u produžetak. O toj asistenciji koju možete pogledati ovdje priča cijeli svijet. Evo nekih reakcija.

This Luka Modric assist should be an NFT in the digital virtual world and an impeccable artwork in a physical museum.



Absolute class. Eternal. Phenomenal. pic.twitter.com/jJyLAVRcHo