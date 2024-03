Svi pričaju o potezu hrvatskog izbornika dok je svirala naša himna: 'Kralj! Kupio me za sva vremena'

Lijepim nastupom i pobjedom protiv Austrije od 35:29 hrvatska je rukometna reprezentacija krenula u turnir koji joj može osigurati nastup na ovoljetnim Olimpijskim igrama. Naši rukometaši u njemačkom Hannoveru imaju još dvije utakmice, a već bi pobjedom u subotnjem okršaju s domaćinom (14.30) mogli osigrati put u Pariz.

Dvoboj s Austrijom bio je debitantski za novog hrvatskog izbornika, Islanđanina Dagura Sigurdssona. Nekad najbolji trener na svijetu, bivši izbornik Austrije i Njemačke zadivio je hrvatske navijače svojim potezom za vrijeme intoniranja hrvatske himne.

Vidjevši da su igrači i članovi njegova stručnog stožera stavili ruku na srce, to je učinio i Sigurdsson te tako "kupio" hrvatske navijače. Jasno, radi se o običaju na sportskim terenima kojeg se odlučio držati i novi rukometni izbornik.

