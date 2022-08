Svi pretplatnici Hajduka mogu besplatno na utakmicu s Villarrealom

U utorak u 12 sati počinje preuzimanje i prodaja ulaznica za sve pretplatnike i članove za uzvratnu utakmicu Play-offa Konferencijske lige Hajduk - Villarreal koja će se igrati 25. kolovoza na stadionu Poljud s početkom u 21 sat.

Uprava Hajduka je za ovu utakmicu donijela odluku u kojoj je odlučila nagraditi sve korisnike ovosezonske pretplate na način da će svatko od trenutnih gotovo 11.000 pretplatnika moći besplatno preuzeti ulaznicu za ovu utakmicu.

Svi pretplatnici će 16. i 17. kolovoza do 23:59 sati imati zagarantirano pravo besplatnog preuzimanja ulaznica svojih mjesta koja imaju u ovoj sezoni. Mjesta koja eventualno ne budu preuzeta će od 18. kolovoza biti dostupna svim članovima za kupnju, u slučaju da se do tada već ne prodaju sve ulaznice.

Do dana utakmice pravo kupnje, kao i do sada, imaju isključivo aktivni članovi kluba. Ulaznice će se naći u slobodnoj prodaji na sam dan utakmice samo u slučaju da se iste do tada ne prodaju.

Hajduk će sukladno kazni Uefe imati smanjen kapacitet stadiona za 3.000 sjedećih mjesta tako da će za ovaj susret biti zatvoreni ulaz B (tribina Zapad) te ulaz T (tribina Istok). Za navedene sektore neće biti moguće kupiti ulaznicu.

