Na Poljudu rade sto na sat! Hajduk uz Kalika dovodi i reprezentativca iz Manchester Cityja?

U subotu od 21:05 sati na Maksimiru se igra El Croatico, najveći hrvatski derbi između Dinama i Hajduka. Osim što je riječ o stotom, jubilarnom derbiju u HNL-u, ovaj susret važan je i za generalnu probu uoči europskih ispita koje se nalaze pred naša dva najveća kluba.

Dinamo idući tjedan u play offu Lige prvaka dočekuje norveškog prvaka Bodoa, a Hajduk ide u goste španjolskom velikanu i aktualnom polufinalistu Lige Prvaka Villarrealu u sklopu play offa Konferencijske lige.

Oba kluba u tekućoj su sezoni ostvarila niz senzacionalnih transfera. I jedni i drugi znaju da je za jesen u Europi i napad na titulu HNL-a potreban širok i talentiran roster igrača. Tim više što su projekti Rijeka i Osijek pred izdisajem i HNL se profilirao u ono što je praktički uz malo oscilacija oduvijek i bio - duopol Dinama i Hajduka.

A u Hajduku, čini se, sportski direktor Mindaugas Nikoličius radi punom parom.

Hajduk je zadržao kičmu momčadi i redom odbijao ponude europskih kluba. Ostali su Marko Livaja, Lovre Kalinić, Filip Krovinović, Emir Sahiti i Stipe Biuk.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

Bijeli su u ovom prijelaznom roku prije svega tragali za stoperima koji su prošle sezone nerijetko kiksavali i rastakali teško stečene bodove.

Prvo je na posudbu s pravom otkupa iz portugalske Vitorije doveden Toni Borevković kojeg Transfermarkt procjenjuje na tri milijuna eura. Ukoliko ga Hajduk odluči otkupiti to će ga stajati svega milijun eura.

Nedugo iza Borevkovića obranu Bijelih pojačao je nigerijski reprezentativac, moćni i robusni stoper Chidozie Awaziem. On je stigao također na posudbu iz portugalske Boaviste, a otkupna klauzula iznosi dva milijuna eura iako ga Transfermarkt procjenjuje na četiri milijuna.

U obrani su još Josip Elez i Stefan Simić koji Valdasu Dambrauskasu stoje na raspolaganju ovisno o formacijama i intenzitetu nogometa kojeg želi igrati. Elezova najveća prednost su precizne duge i dubinske lopte po kojima je zavrijedio pažnju šire javnosti. No u prvoj postavi nema mjesta za trojicu stopera tako da je za očekivati da će stručni stožer rotirati Eleza, Borevkovića i Awaziema i alternativno Simića.

Hajduk dobro stoji na krilima i u napadu. Dario Melnjak dokazao se na poziciji lijevog braniča, što kroz visoku motivaciju, a što zbog iznimno dobrog učinka u smislu postignutih zgoditaka. Na desnoj strani Dino Mikanović iz prve je postave izgurao mađarskog reprezentativca Gerga Lovrencsicsa.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

Na lijevoj je strani i mladi ofenzivac Stipe Biuk, talent koji se našao na meti brojnih velikana i tek treba vidjeti hoće li uskoro biti prodan uskoro. Hajduk za njega traži iznos između 6 i 8 milijuna eura. Predsjednik Lukša Jakobušić zadržao je i prodornog Emira Sahitija s desnog krila odbivši lukrativnu ponudu njemačkog HSV-a. Kao alternativa ovim igračima nude se David Čolina i Jan Mlakar.

Što se pak napada tiče tamo je nedodirljivi "splitski Maradona" u obliku Marka Livaje, a društvo mu prave Nikola Kalinić i Samuel Eduok.

Pojačavao se Hajduk i u sredini terena no to je i dalje najslabija karika momčadi unatoč činjenici što Filip Krovinović igra punokrvnog playmakera, a leđa mu čuva Lukas Grgić kojeg su zbog agresivne igre i načina na koji oduzima i sječe lopte u Splitu već prozvali mlađom inačicom Gennara Gattusa.

Nadalje, Talijana Marca Fossatija sve češće muče ozljede, Jani Atanasov još nije na radnoj temperaturi, a Josip Vuković neprestano je na udaru kritika struke i navijača zbog igara koje mogu biti mnogo bolje.

U Hajduku su stoga svjesni da vezni red treba pojačati. Upućeni ljudi s Poljuda govore nam da se traga za osmicom ili šesticom i desetkom. Na osmicu odnosno šesticu se računa kao na zamjenu za Fossatija i Vukovića u prvoj postavi.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

To prema riječima struke treba biti netko tko će igrati "box to box" i tko će povezivati igru od obrane do napada. Krovinović se trenutno mnogo troši i posao organiziranje igre ne može i ne smije biti samo na njemu. On treba ostati kreativac i mozak momčadi sa slobodom u vrhu veznog reda.

Pričalo se proteklog mjeseca da bi tu rupu moglo popuniti dijete s Poljuda i hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić koji je hitno trebao pronaći klub nakon što ga se West Ham odrekao. Trebao je oživjeti svoju karijeru prije SP-a u Kataru. Međutim, to su ipak bile nerealne procjene. Vlašić će karijeru nastaviti u talijanskom Torinu.

Prije nekoliko dana pojavila se vijest da na Poljud stiže najbolji igrač Gorice, Anthony Kalik. Riječ je igraču s australskim državljanstvom koji korijene vuče s Korčule i kojem je Hajduk svetinja čiji je grb istetovirao na nozi.

Hajduk je prepustio Kalika Gorici prije dvije i pol godine, ali potpisan je i dodatak ugovora u kojem stoji da od prvog idućeg transfera splitskom klubu pripada 45 posto. Predsjednik Gorice Nenad Črnko odbio je prvu ponudu Hajduka za Kalika, ali upućeni ljudi tvrde da bi Kalik uskoro trebao odjenuti bijeli dres te da će se pregovori intenzivirati nakon ovog kola HNL-a u kojem Gorica igra s Lokomotivom, a Hajduk s Dinamom. Nije isključeno niti da će se vodstvo Hajduka i Gorice ovih dana vidjeti u Zagrebu. Povratak Kalika je, dakle, izvjestan ali detalji još nisu. Treba vidjeti hoće li to biti posudba ili otkup. Inače, Kaliku ugovor s Goricom istječe na kraju ove sezone.

Upravo je tip igrača poput njega potreban Hajduku. On je tipična šestica, defenzivni veznjak koji igra od šesnaesterca do šesnaesterca. Riječ je o igraču koji aktivno sudjeluje u obrani, a istovremeno se nalazi u gol šansama i suparničke golmane iznenađuje jakim udarcima s ruba kaznenog prostora.

Osim toga, Valdas Dambrauskas koji je u 30 utakmica ostvario 21 pobjedu dobro poznaje Kalika. On je, naime, bio trener Gorice i to u vrijeme kad je tamo sportski direktor upravo bio Nikoličius.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

No, dolazak Kalika bila bi samo stvar kozmetičke naravi za vezni red jer bi se Filip Krovinović kao jedan od glavnih igrača još uvijek prekomjerno trošio. U Hajduku adekvatnu zamjenu za njega nemaju. Ne treba ovdje ni spominjati što bi za Bijele značila njegova ozljeda ili izostanak u nekakvoj važnoj utakmici zbog žutih kartona. Hajduk bez Krovinovića naprosto nije Hajduk.

Stoga vrhuška Hajduka u petoj brzini traži adekvatnu desetku ili nešto najbliže tome. Kako neslužbeno doznajemo nije isključeno da se uskoro pokrenu pregovori s Antom Palaversom, 22-godišnjim Splićaninom i mladim reprezentativcem kojeg je Hajduk 2019. prodao Manchester Cityju za više od 6 milijuna eura.

Palaversa je u momčad Pepa Guardiole doveden kao mlada nada, no kao i mnogi drugi talenti koje taj klub kupuje po Europi nije se uspio nametnuti. Odmah je poslan na posudbu u španjolski Getafe gdje se nije proslavio, a zatim je poslan na dodatno brušenje u belgijski Kortrijk gdje je u dvije sezone upisao 39 nastupa i tri zgoditka.

Za igrača poput Palaverse to sigurno nije uspjeh. Mlad je, ambiciozan i željan minuta. Ugovor sa Cityjem istječe mu dogodine, a pošto ne konkurira za Guardiolinu momčad vjerojatno će ga klub opet slati na posudbe. Tu je prilika koju vrebaju u Hajduku. Transfermarkt trenutno ga procjenjuje na "samo" milijun i pol eura iako bi Hajduk izgledno je išao na varijantu posudbe s pravom otkupa po isteku ugovora.

Palaversa je na Poljudu do 2019. slovio za novog Modrića. Imao je fantastičan pregled igre, brzo se rješavao lopte, imao je jak i precizan šut, a njegova dodavanja imala su oči. I sam Palaversa je prošle godine u intervjuu za Slobodnu Dalmaciju kazao da bi se rado vratio u Split ako ga Hajduk pozove.

"Ja sam Splićanin i navijač Hajduka. U tom klubu sam stasao i taj klub je moj život. Svi znamo što za nas znači Hajduk, to su velike emocije. Naravno da bih se vratio ako me pozovu", govorio je tada Palaversa.

Foto: Marko Jurinec/PIXSELL

S Poljuda za Palaversu imaju samo riječi hvale.

"To dijete je skromno i pristojno. Dolazi iz poštene obitelji i nikad nije gledao na novac. Nitko nikad s njim nije imao problema", kažu s Poljuda s kojima smo pričali.

Sad je potez na Nikoličiusu i Jakobušiću.

Ukoliko se ovaj potez ostvari to znači da će Hajduk uvelike proširiti svoj igrački roster. Prije svega imat će respektabilnu prvu momčad, a za svaku poziciju postojat će i adekvatna zamjena na klupi. To bi splitskom klubu omogućilo izdržavanje borbe za titulu HNL-a, ali i olakšalo europsku jesen ako Hajduk nekim čudom sruši Villarreal.