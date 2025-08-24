Sve što trebate znati o startu US Opena i hrvatskim adutima u New Yorku

Na teniskim terenima Flushing Meadowsa danas počinje posljednji Grand Slam turnir sezone – US Open. Hrvatska će biti zastupljena u pojedinačnoj konkurenciji s tri tenisača – Marin Čilić, Borna Ćorić i Dino Prižmić te s dvije tenisačice – Donna Vekić i Antonia Ružić. Mogli smo možda u ženskoj konkurenciji imati još barem jednu igračicu, no u kvalifikacijama su zapele Tara Wurth, Jana Fett, Petra Marčinko i Petra Marić. Teško je reći što možemo očekivati od naših u pojedinačnoj konkurenciji. Ostanak u drugom tjednu bio bi veliki uspjeh, svakome tko to uspije.

Pavić i Mektić mogu puno

Imat ćemo jake adute u igri muških parova. Mate Pavić igrat će u paru sa Salvadorcem Arevalom, dok će Mektić igrati s Amerikancem Ramom. Pavić je dvaput osvajao US Open. U finalu 2020. godine osvojio je naslov s Brazilcem Soaresom, a u finalu su pobijedili Mektića i Nizozemca Koolhofa. A 2016. Pavić je osvojio naslov u konkurenciji mješovitih parova. Igrao je te godine s Njemicom Siegmund. Nikola Mektić izgubio je spomenuto finale 2020., ali i 2018. kada je u konkurenciji mješovitih parova igrao s Poljakinjom Rosolskom, a izgubili su finale od Britanca Murraya i Amerikanke Mattek-Sands. Od hrvatskih igrača naslov u paru osvojio je Dragutin Mitić 1938. godine te Nikola Pilić 1970. godine.

Najveća pozornost domaće javnosti, kao i uvijek kada je riječ o US Openu, bit će usmjerena prema Marinu Čiliću. Međugorac se vraća na mjesto svog najvećeg uspjeha, gdje je 2014. godine pokorio svijet i osvojio svoj jedini Grand Slam naslov. Iako su godine prošle, sjećanja na tu čarobnu newyoršku jesen i dalje žive. U muškom dijelu ždrijeba nastupit će i Borna Ćorić, tenisač koji je također u prošlosti pokazao da mu uvjeti u Flushing Meadowsu odgovaraju, stigavši jednom do osmine finala. Posebna priča ovogodišnjeg turnira svakako je mladi Dino Prižmić. Probiti se u nemilosrdnim kvalifikacijama US Opena, gdje stotine tenisača traže svoju kartu za veliku pozornicu, pothvat je koji zaslužuje divljenje. Činjenica da mu je ovo već drugi put u karijeri da ulazi u glavni ždrijeb nekog od četiri najveća turnira potvrđuje da njegov prvi uspjeh nije bio slučajan. Svaki meč u glavnom turniru za njega će biti neprocjenjivo iskustvo.

Donna Vekić neće dugo pamtiti ovu tenisku sezonu. Nakon što je prošle sezone igrala u polufinalu Wimbledona i osvojila srebro na Olimpijskim igrama u Parizu, vjerovali smo da je pronašla formulu kako se iz tjedna u tjedan nositi s najboljima. No, čarolija je nastala u 2025. godini pa Donna u pravilu rano ispada na turnirima, čak i na onima osrednje kvalitete. Zato priliku proslaviti se ima Antonia Ružić. Njezini rezultati na tvrdoj podlozi bili su vrlo dobri tijekom ljeta. Nagrađena je nastupom na US Openu i lijepom novčanom nagradom.

Hrvatski tenis ima bogatu povijest na terenima u New Yorku. Osim Čilićeve pobjede, Goran Ivanišević igrao je u polufinalu US Opena, a od današnjih aktivnih igrača i igračica plasmanom u četvrtfinale mogu se pohvaliti Borna Ćorić i Donna Vekić. Do drugog tjedna, odnosno osmine finala dolazili su Ivo Karlović, koji je svojim razornim servisima desetljećima bio noćna mora za suparnike, te Borna Gojo.

Tko su favoriti ove godine? U muškoj konkurenciji očekuje se u finalu još jedan okršaj Carlosa Alcaraza i Jannika Sinnera. Dva trenutačno najbolja tenisača igrali su međusobno u finalima Roland Garrosa i Wimbledona. Novak Đoković pokušat će novom Grand Slam titulom ispisati povijesne knjige. Ima u New Yorku jedan naslov manje od Federera na vječnoj ljestvici. U ženskoj konkurenciji favoritkinje su Iga Swiatek, Arina Sabalenka, Elena Ribakina i Mira Andrejeva.

Connors ispisao povijest

Počeci US Opena sežu u 1881. godinu, kada su se mečevi igrali na elegantnim travnatim terenima, u skladu s tradicijom tog vremena. Ta era trajala je gotovo cijelo stoljeće, sve do 1974. godine. Tada je uslijedio kratak, ali važan eksperiment s europskim stilom, pa se turnir od 1975. do 1977. igrao na sporoj, zelenoj zemljanoj podlozi. Konačna transformacija dogodila se 1978. godine preseljenjem u Flushing Meadows, kada je uvedena tvrda podloga koja je postala sinonim za američki tenis – brza, nepopustljiva i nagrađuje agresivnu igru. U toj tranziciji ispisana je i jedna od najvećih teniskih priča: Jimmy Connors postao je jedini igrač u povijesti koji je uspio osvojiti US Open na sve tri podloge. Čak se i izgled terena mijenjao. Sve do 2005. godine podloga je bila zelene boje, no tada je donesena revolucionarna odluka o prelasku na sada već poznatu plavu boju. US Open bio je i pionir u borbi za jednakost u sportu. Još 1973. godine, kada je razlika u plaćama između muškaraca i žena u gotovo svim sferama društva bila golema, turnir je postao prvi Grand Slam koji je uveo jednak nagradni fond za pobjednike u muškoj i ženskoj konkurenciji.