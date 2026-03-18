Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 1
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PLJUŠTE REAKCIJE

Mediji iz BiH vrište o 'sramoti u Mostaru': Otkriveno što se događalo tijekom državne himne

Mostar: Susret Zrinjskog i Sarajeva u finalu Superkupa BiH
Denis Kapetanovic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
18.03.2026.
u 22:31

Pod Bijelim brijegom intonirana je državna himna Bosne i Hercegovine, ali dio navijača Zrinjskog reagirao je na način koji je izazvao brojne komentare u susjedstvu

Momčad Hrvatskog športskog kluba Zrinjski, koju vodi Igor Štimac, bila je uspješnija od ekipe Sarajeva, na čijoj je klupi Mario Cvitanović, te je nakon izvođenja jedanaesteraca sa 4-1 osvojila Superkup Bosne i Hercegovine.

Nakon 90 minuta igre nije bilo golova, pa je pobjednik odlučen izravno izvođenjem penala, bez produžetaka. U penal-seriji uspješniji su bili Mostarci, koji su slavili rezultatom 4-1 i tako stigli do novog trofeja.

Međutim, utakmica nije prošla bez kontroverzi. Kako javlja Klix.ba, uoči početka susreta Pod Bijelim brijegom intonirana je državna himna Bosne i Hercegovine, ali dio navijača Zrinjskog reagirao je na način koji je izazvao brojne komentare u susjedstvu.

Prema njihovim navodima, domaći navijači su tijekom himne pozvali ostatak stadiona na skandiranje, nakon čega su zapjevali pjesmu Ranka Bobana 'Hercegovina u srcu'.

U suprotnom raspoloženju bio je igrač Zrinjskog i mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine Matej Šakota, koji je tijekom intoniranja himne držao ruku na srcu kao znak poštovanja prema zemlji za koju nastupa.

Ključne riječi
nogomet Bosna i Hercegovina Mostar Zrinjski

Komentara 3

Pogledaj Sve
Avatar Heisenberg
Heisenberg
23:54 18.03.2026.

BiH nije država, već protektorat.

AO
AP_ozemPički
23:56 18.03.2026.

Posao medija je da vrište jer ništa drugo ni ne znaju. A Hrvati imaju svoj identitet i svoju himnu i ne treba im nametanje nekakve fantomske tvoorevine koju radije ne BiH.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!