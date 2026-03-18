Mediji iz BiH vrište o 'sramoti u Mostaru': Otkriveno što se događalo tijekom državne himne

Momčad Hrvatskog športskog kluba Zrinjski, koju vodi Igor Štimac, bila je uspješnija od ekipe Sarajeva, na čijoj je klupi Mario Cvitanović, te je nakon izvođenja jedanaesteraca sa 4-1 osvojila Superkup Bosne i Hercegovine.

Nakon 90 minuta igre nije bilo golova, pa je pobjednik odlučen izravno izvođenjem penala, bez produžetaka. U penal-seriji uspješniji su bili Mostarci, koji su slavili rezultatom 4-1 i tako stigli do novog trofeja.

Međutim, utakmica nije prošla bez kontroverzi. Kako javlja Klix.ba, uoči početka susreta Pod Bijelim brijegom intonirana je državna himna Bosne i Hercegovine, ali dio navijača Zrinjskog reagirao je na način koji je izazvao brojne komentare u susjedstvu.

Prema njihovim navodima, domaći navijači su tijekom himne pozvali ostatak stadiona na skandiranje, nakon čega su zapjevali pjesmu Ranka Bobana 'Hercegovina u srcu'.

U suprotnom raspoloženju bio je igrač Zrinjskog i mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine Matej Šakota, koji je tijekom intoniranja himne držao ruku na srcu kao znak poštovanja prema zemlji za koju nastupa.