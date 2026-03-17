ISTARSKA RIVIJERA

Antonio Voljavec u Rovinju do prve pobjede

17.03.2026.
u 19:09

Voljavcu je ovo prva pojedinačna pobjeda u glavnom ždrijebu na turnirima Istarske rivijere, na kojima je počeo nastupati prije tri godine.

Hrvatski 20-godišnji tenisač Antonio Voljavec, jedan od dvojice s pozivnicom za glavni ždrijeb drugog turnira 54. Istarske rivijere koji je u utorak započeo u rovinjskom Teniskom centru "Eden", plasirao se u osminu finala pobijedivši bosansko-hercegovačkog tenisača Dražena Petrovića sa 6-4, 6-1.

Zagrepčanin će u četvrtak pokušati po prvi put povezati dvije pojedinačne pobjede u glavnom ždrijebu na ITF World Tennis Touru i doći do četvrtfinala, a ime suparnika će doznati u srijedu, kad će biti odigran dvoboj Ukrajinca Timura Bjeldjugina i petog nositelja, Rusa Kirila Krivatceva.

U srijedu će na teren i drugi hrvatski predstavnik u pojedinačnoj konkurenciji, 24-godišnji  Samoborac Nikola Bašić. Njegov suparnik je sedmi nositelj, Talijan Juan Cruz Martin Manzano.

M15 ITF Rovinj, pojedinačno - 1. kolo

Antonio Voljavec (Hrv) - Dražen Petrović (BIH) 6-4, 6-1

Jeremy Gschwendtner (VBR) - Marko Miladinović (Srb) 6-2, 6-3

Giovanni Oradini (Ita/8) - Francis Alexander Lendvay Thoresen (Nor) 6-2, 6-1

Matyas Fuele (Mađ) - Aleksander Vasilev (Bug) 7-6 (5), 6-0

Tiago Cacao (Por) - Simone Massellani (Ita) 6-3, 6-3
