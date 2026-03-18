Marijan Kustić: Ovo što radi Hrvatska nije normalno za ovakvu zemlju, a mi smo se naviknuli

U zagrebačkom hotelu Novotel održana je redovna sjednica Skupštine Hrvatskog nogometnog saveza. Marijan Kustić, predsjednik Saveza, uz novog glavnog tajnika dr. sc. Josipa Tomaška, obratio se 60-orici prisutnih zastupnika uz pohvale na račun reprezentacije koja, kako je rekao, nije nikad uvjerljivije izborila plasman na Svjetsko prvenstvo.

Zarada u 2025 - 2,5 milijuna eura

– Hrvatska je sedmi put na Svjetskom prvenstvu i to je samo po sebi sjajan uspjeh, što uvijek moramo ponavljati jer imam dojam da se to uzima zdravo za gotovo. Kao da smo se navikli na medalje, a to nije normalan rezultat za ovako malu zemlju – istaknuo je Kustić, čije su riječi pozdravili i ugledni gosti, Fifina koordinatorica Marion Gavat i Uefin savjetnik Lorenzo Cavallari.

Ta financijska stabilnost i optimizam preslikani su i na financijski plan za 2026. godinu, koji je bez većih rasprava usvojen. Godina u kojoj se vatreni spremaju na put u SAD, Meksiko i Kanadu donijet će u blagajnu Saveza rekordne prihode od čak 62,594.500 eura. Rashodi su planirani na 54.196.400 eura, što znači da bi HNS godinu trebao završiti s impresivnim viškom od gotovo 8,4 milijuna eura. Glavni pokretač ovakvog proračuna upravo je plasman na Svjetsko prvenstvo, od kojeg se samo za nastup u grupnoj fazi očekuje zarada između 10 i 13 milijuna eura. Ovakvi pokazatelji, uz nedavno potpisani petogodišnji ugovor o medijskim i marketinškim pravima vrijedan 61,7 milijuna eura, jamče mirnu budućnost i stabilnost ne samo za Savez, već i za klubove koji ovise o tim sredstvima. Inače, zarada u 2025. iznosila je 2,5 milijuna eura.

– Prošla su tri mjeseca od prošle Skupštine, a možemo se podičiti rezultatima u proteklom razdoblju. Čestitao bih izborniku Mavroviću i futsalskoj reprezentaciji na ovoj sjajnoj medalji, na koju smo izrazito ponosni, kao i na činjenicu da je futsal danas najgledaniji dvoranski sport u Hrvatskoj. HNS će se maksimalno truditi da vam i dalje omogući što bolje uvjete za rad. Ne mora uvijek biti medalja, ali da zadržimo visoki nivo i sudjelujemo na velikim natjecanjima, to su veliki uspjesi i za nogomet i za futsal – rekao je Kustić.

Što se tiče kampa HNS-a koji svakim danom raste u Velikoj Gorici, Kustić je naglasio:

– Možemo biti itekako zadovoljni napretkom radova na kampu HNS-a, koji je vidljiv iz dana u dan. Sve ide po planu i vjerujemo da ćemo u 2027. otvoriti taj nogometni centar na ponos svih nas. To je projekt od nacionalnog interesa i zahvaljujem Vladi RH i premijeru Andreju Plenkoviću koji nam daju veliku potporu, kako u ovom projektu tako i općenito nogometu i sportu – istaknuo je Kustić i dodao:

– Čestitam i Josipu na imenovanju za glavnog tajnika, kao i Ivi Olivari na imenovanju za zamjenicu glavnog tajnika, kao prvoj ženi na toj poziciji. Iva je to zaslužila nakon 30 godina rada i rezultata kojima je itekako doprinijela jer je ona važan dio tog našeg kotača u reprezentaciji. Siguran sam da sam u vama pronašao prave suradnike i da ćemo zajedno raditi u interesu hrvatskog nogometa – zaključio je Kustić.

Tomaško vjeruje Layecu

Na marginama sjednice potvrđeno je poboljšanje odnosa s HNK Hajduk Split, pri čemu je HNS podržao ideju o rušenju postojećeg i gradnji novog, modernijeg stadiona na Poljudu.

Nakon službenog dijela, medijima se obratio Josip Tomaško, novi glavni tajnik HNS-a.

– Osjećam se odlično. U Savezu sam već 13 godina pa me ništa nije iznenadilo. Znam kako sve funkcionira. Sigurno je da će biti izazova, a očekujem financijsku stabilnost Saveza, jačanje podmlatka kao i jačanje seniorske lige i reprezentacije. Cilj je da naša liga bude još zanimljivija sponzorima i investitorima. Vjerujemo da ćemo nastaviti suradnju s Bertrandom Layecom kako bi se produbilo povjerenje koje je već poraslo njegovim dolaskom. Zadovoljni smo njim, određeni iskoraci su učinjeni. Vidi se napredak u suđenju. Događaju se individualne pogreške, ali najbitnije je da u tome nema namjere – zaključio je Tomaško.