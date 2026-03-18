NOGOMETNI SPEKTAKL

Fifa otkrila prvu pjesmu za svjetsko prvenstvo, evo tko će je izvoditi

18.03.2026.
u 23:25

Pjesma kombinira elemente countryja, rocka i hip-hopa. Takav glazbeni smjer iznenadio je dio publike, ali i potaknuo znatiželju hoće li cijeli album slijediti sličan koncept koji kombinira različite žanrove i kulture

Međunarodna nogometna federacija (FIFA) otkrila je prvu pjesmu sa službenog albuma za nadolazeće Svjetsko prvenstvo u SAD, Kanadi i Meksiku. FIFA je na X-u objavila dio pjesme "Lighter", koju izvode Carin Leon i Jelly Roll.

Pjesma kombinira elemente countryja, rocka i hip-hopa. Takav glazbeni smjer iznenadio je dio publike, ali i potaknuo znatiželju hoće li cijeli album slijediti sličan koncept koji kombinira različite žanrove i kulture.

Očekuje se da će na službenom albumu sudjelovati izvođači iz cijele Amerike i šire, nastavljajući FIFA-inu tradiciju soundtrackova za Svjetsko prvenstvo.

Za razliku od prethodnih turnira, organizatori još nisu objavili službenu himnu, što otvara mogućnost da se ovaj put koristi više pjesama za različite utakmice i lokacije, u skladu sa željom da se pokaže kulturna raznolikost domaćina - Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Meksika.

Svjetsko prvenstvo započet će 11. lipnja u Mexico Cityju, dok je finale zakazano za 19. srpnja u New Jerseyju, a očekuje se da će, osim sportskog spektakla, značajnu ulogu igrati i glazba koja će pratiti turnir.

