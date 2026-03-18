Luka Modrić ne spava mirno, prijatelj mu ugrožava rekord svih rekorda

Odlazak Luke Modrića sa Santiago Bernabéua u srpnju 2025. godine bio je emotivan kraj jedne od najblistavijih era u povijesti Real Madrida. Hrvatski maestro oprostio se od kluba nakon trinaest godina kao apsolutna legenda i, što je najvažnije, kao najtrofejniji igrač u povijesti najvećeg kluba na svijetu. S čak 28 trofeja!

Njegova ostavština, okrunjena Zlatnom loptom 2018. godine kojom je prekinuo desetljetnu dominaciju Messija i Ronalda, zacementirala je njegov status besmrtnika. U dresu Kraljevskog kluba osvojio je sve što se moglo osvojiti, uključujući čak šest naslova Lige prvaka, čime se pridružio ekskluzivnom klubu nogometnih velikana.

Ipak, dok su se svjetla pozornice gasila za Modrićem, jedan od tihih heroja te zlatne generacije nastavio je ispisivati povijest. Dani Carvajal (34), desni bek koji je ponikao u Realovoj akademiji i postao simbolom klupske odanosti i borbenosti, ostao je u Madridu i preuzeo kapetansku vrpcu.

Španjolac je godinama bio ključan kotačić u svim velikim uspjesima momčadi, a njegova vitrina s trofejima gotovo je jednako impresivna kao i Modrićeva. Naime, Carvajal je do ožujka 2026. godine skupio čak 27 trofeja, samo jedan manje od hrvatskog kapetana, čime je Lukin rekord došao pod izravnu prijetnju.

Usporedba njihovih uspjeha otkriva koliko je ova generacija Real Madrida bila dominantna. Obojica dijele rekord od šest osvojenih Liga prvaka, podvig koji su ostvarili još samo legendarni Paco Gento i njihov donedavni suigrač Nacho Fernández. Uz to, zajedno su podigli četiri trofeja La Lige, pet Uefinih Superkupova i šest titula svjetskih klupskih prvaka (uključujući i FIFA Interkontinentalni kup). Razlika je minimalna i svodi se na detalje u domaćim natjecanjima, gdje Modrić ima pet španjolskih Superkupova naspram Carvajalova četiri, dok obojica imaju po dva Kraljeva kupa. Ta nevjerojatna podudarnost svjedoči o njihovoj ključnoj ulozi u eri koja će zlatnim slovima biti upisana u povijest kluba.

Pitanje koje se sada postavlja među navijačima Reala glasi: hoće li Modrićev rekord biti kratkoga vijeka? Stvari stoje ovako: Dani Carvajal ove sezone ima 17 nastupa u svim natjecanjima – nasuprot 20 nastupa njegovog konkurenta u momčadi Alexandera-Arnolda – i njegov status kapetana Reala jamči mu priliku za osvajanje novih odličja, a prva prilika za izjednačenje, a potom i prestizanje Modrića, pruža mu se već do kraja sezone 2025./2026.

Real Madrid trenutačno je u aktivnoj borbi za naslov prvaka u španjolskoj La Ligi i Ligi prvaka. Osvajanjem bilo kojeg od ta dva natjecanja, Dani Carvajal bi se s 28 trofeja izjednačio s Lukom Modrićem na vrhu vječne ljestvice. Međutim, put do tog ostvarenja bit će dosta trnovit. Naime, Real u nacionalnom prvenstvu, u kojemu je deset kola do kraja, zaostaje četiri boda za Barcelonom (66-70), s tim da Real Madrid gostuje u Barceloni 10. svibnja. Objektivno, Barca je ipak favorit za titulu. U Ligi prvaka pak Real Madrid u četvrtfinalu ide na najtežeg mogućeg suparnika, goropadni Bayern, a prođe li i tu visoku stepenicu – potencijalni suparnik u finalu bio bi mu europski prvak PSG.

Kad bi Los Blancosi uspjeli osvojiti oba trofeja, Carvajal bi sa 29 naslova postao samostalni rekorder i najtrofejniji igrač u 124-godišnjoj povijesti kluba. Takav rasplet nikako ne bi utjecao na Modrićevu grandioznost, na njegov jedinstven globalne ikone jedinstven, ali bi za Carvajala predstavljao krunu karijere i nagradu za desetljeće ustrajnosti i vrhunskih igara u sjeni medijski eksponiranijih zvijezda. No, ako Carvajal ne bi na kraju ove sezone uspio izjednačiti ili nadmašiti Luku, pitanje je – hoće li za to dobiti novu šansu. Njegov ugovor istječe u ljeto 2026. godine, a još uvijek nema nagovještaja da ga Real Madrid ima namjeru zadržati i u sljedećoj sezoni. Mediji su nagađali kako Real Madrid nije potpuno uvjeren u Carvajalovu fizičku moć nakon oporavka od teške ozljede koljena koja mu je oduzela devet mjeseci karijere.

Ova utrka za prestižni rekord zapravo je najbolji pokazatelj snage generacije koja je dominirala svjetskim nogometom. Iza Modrića i Carvajala na ljestvici najtrofejnijih igrača Reala nalaze se njihovi bivši suigrači: Nacho Fernández s 26 trofeja te Marcelo i Karim Benzema, koji su klub napustili s po 25 osvojenih naslova. Svi oni zajedno prestigli su legendarnog Paca Genta, čiji su se 23 trofeja desetljećima činila nedostižnima. Bez obzira na to tko će na kraju ostati na vrhu, ostaje činjenica da su Luka Modrić i Dani Carvajal, rame uz rame, predvodili momčad koja je pomaknula granice i definirala modernu povijest Real Madrida.