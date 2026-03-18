Boban otkrio kako mu je propao milijunski transfer! 'Već smo sve imali dogovoreno'

Nogometaši Liverpoola pobijedili su Galatasaray u uzvratnoj utakmici osmine finala Lige prvaka (4:0) i s ukupnih 4:1 izborili prolazak. Tu je utakmicu za Sky Sport Italia, između ostaloga, komentirao i Zvonimir Boban. Prvi čovjek Dinama osvrnuo se na izvedbu Dominika Szoboszlaija, jednog od najboljih igrača engleske momčadi, istaknuvši da je mađarski veznjak imao dogovor s Milanom, prije prelaska u Liverpool. Boban je u to doba bio na funkciji direktora u Milanu koji je bio zainteresiran za Mađara koji je tada igrao u RB Salzburgu. Odšteta je bila nešto viša od 20 milijuna eura.

- Jasno je da cijenim Szoboszlaija, već smo imali sklopljen dogovor za njega, no na kraju se nije ostvario - rekao je Boban:

- On je sjajan igrač. Sretan sam što je dobio bitku sa samim sobom i postao pravi igrač...

Posao s Milanom tada nije bio dogovoren i Mađar je u siječnju 2021. godine prodan Leipzigu za 36 milijuna eura, a dvije godine kasnije kupio ga je Liverpool za 70 milijuna.

Prema Bobanovom mišljenju, ključnu ulogu u njegovom razvoju odigrala je promjena pozicije na terenu, s mjesta ofenzivnog veznog u dublju ulogu u sredini terena.

- Szoboszlai je počeo kao 'desetka', i u Salzburgu i za Mađarsku, igrajući iza napadača. Međutim, to je bila problematična pozicija. Nije imao brzinu ni sposobnost prolaska igrača da bi bio prava 'desetka', to uopće nije bio njegov stil - objasnio je Boban i dodao:

- Sada je transformiran u čistu 'osmicu', što je bio jedini logičan potez da od njega napravi šampiona. Posjeduje izvanredan talent, razumije igru i ima lakoću dodira kojom se malo tko u svijetu može pohvaliti...